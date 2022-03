Tutto pronto per l’ultima puntata di C’é posta per te, il people show di Maria De Filippi campione d’ascolti del sabato sera televisivo. Per il gran finale un ospite d’eccezione che farà impazzire i telespettatori.

C’é posta per te stasera, ospiti di sabato 12 marzo 2022

Sabato 12 marzo 2022 dalle ore 21.25 appuntamento con l’ultima puntata di “C’é posta per te“, il people show di Maria De Filippi. Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che in studio ci sarà un ospite amatissimo dal grande pubblico. Si tratta di Emma Marrone, la cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi che torna protagonista in studio come “regalo” per un fortunato/a fan.

La cantante, reduce dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Ogni volta é così”, si prepara a regalare una grandissima emozione durante una storia a sorpresa. Non é dato sapere di più, ma la presenza di Emma é sicuramente molto attesa da parte dei fan, ma anche del pubblico italiano.

Non solo la presenza di Emma, visto che il people show di Maria De Filippi si prepara a salutare i telespettatori con quattro storie come sempre coinvolgenti. Ulteriori ospiti sono ancora da annunciare.

C’é posta per te chiude col botto: gran finale per Maria De Filippi

Gran finale a C’é posta per te di Maria De Filippi con l’ultima emozionante puntata di questa venticinquesima edizione. Ancora una volta il cuore del programma, che da tantissimi anni appassiona milioni di telespettatori, saranno le storie di persone comune tra tradimenti, amori, ricongiungimenti, promesse, ma anche drammi dal sapore dolceamaro proprio come la vita. Il format, ideato dalla De Filippi con Alberto Silvestri 22 anni fa e prodotto dalla Fascino PGT, si conferma vincente considerando gli ascolti da record che registra ogni settimana.

L’appuntamento con l’ultima puntata di C’é posta per te é per sabato 12 marzo in prima serata su Canale 5!