Tutto pronto per la prima puntata di C’è Posta per Te 2022, il people show campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. Curiosi di scoprire gli ospiti e le anticipazioni della puntata di debutto in onda sabato 8 gennaio 2022 su Canale 5?

C’è posta per te 2022, ospiti di sabato 8 gennaio 2022

Ci siamo: da sabato 8 gennaio 2022 al via la 25° edizione di “C’è Posta per Te”, il people show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi. Una nuova edizione che parte col botto visto che gli ospiti della prima puntata sono due stelle del mondo dello spettacolo. Si tratta di Paolo Bonolis, istrionico mattatore della tv, e Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi promosso a conduttore televisivo in Rai, torna da ospite nel people show che racconta storie comuni fatte di amore, separazioni, addi, ma anche ricongiungimenti.

Stefano de Martino e Paolo Bonolis saranno protagonisti di due sorprese che si preannunciano davvero gradite per i destinatari della lettera. Ma non finisce qui, visto che la prima puntata di C’è posta per te è pronta a strappare un sorriso, ma anche ad emozionare i telespettatori con storie avvincenti e ricostruire magistralmente dalla padrona di casa.

C’è posta per te, quando inizia la 25esima edizione

Maria De Filippi torna su Canale 5 con la 25esima edizione di C’è posta per te, il programma cult ideato ben 22 anni fa con Alberto Silvestri e prodotto dalla Fascino PGT. Come sempre il cuore pulsante del people show sono le persone comuni con le loro storie in cui tutti noi possiamo immedesimarci.

Si parla di amore, ma anche di amicizia e abbandoni. E ancora: tradimenti, addi, perdoni e ricongiungimenti senza dimenticare le sorprese che vedono protagonisti stelle del mondo della musica e dello spettacolo pronte a regalare un momento di felicità ai destinatari delle missive. La padrona di casa fa il resto riuscendo, a volte con grande difficoltà, a mediare in situazioni familiari e sentimentali davvero particolari dove si è creata una frattura che sembra insanabile.

Che dire, C’è posta per te è pronto ancora una volta a tornare da sabato 8 gennaio 2022 su Canale 5 per regalare tante nuove emozioni e strappare un sorriso a milioni di telespettatori!