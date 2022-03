Tutto pronto per il penultimo appuntamento di C’è posta per te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, sabato 5 marzo 2022.

C’è posta per te stasera, ospiti di sabato 5 marzo 2022

Sabato 5 marzo 2022 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di “C’è posta per te” , il people-show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi. Manca poco al gran finale della venticinquesima edizione di uno dei programmi più longevi e seguiti del piccolo schermo che si riconferma, anno dopo anno, uno dei più attesi dal pubblico italiano. Per il penultimo appuntamento come sempre la padrona di casa accompagnerà i telespettatori alla scoperta di storie di vita che si intrecciano. Tra queste ci saranno due sorprese con protagonisti alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

Per la puntata di sabato 5 marzo 2022, ospiti di Maria De Filippi i campioni della Nazionale e difensori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. La coppia del calcio italiano e lo chef stellato e personaggio televisivo saranno il “regalo – sorpresa” per un fortunato destinatario della lettera.

C’è posta per te stasera su Canale 5: nato da un’idea di Maria De Filippi e Alberto Silvestri

Come sempre il cuore di “C’è posta per te” sono storie di persone comune. Donne e uomini, ma anche storie di famiglie, lutti, tradimenti o ricongiungimenti. A raccontare le storie la voce di Maria De Filippi, abilissima ‘cantastorie’, in grado di far entrare il telespettatore e i protagonisti nel vivo della storia. Il programma, giunto alla sua 25° edizione, è stato ideato e condotto da Maria De Filippi e Alberto Silvestri ed è prodotto dalla Fascino PGT.

A recapitare la posta un gruppo di postini in giro per l’Italia e al volte anche all’estero. Si tratta di Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredi.