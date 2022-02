Maria De Filippi torna con il sesto appuntamento di C’è posta per te, il people show campioni d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera, sabato 26 febbraio 2022?

C’è posta per te, ospiti di sabato 26 febbraio 2022

Sabato 26 febbraio 2022 nuovo appuntamento in prima serata con “C’è posta per te” , il people-show di successo condotto da Maria De Filippi. Alle ore 21.20 va in onda la sesta puntata di questa 25ima edizione campione d’ascolti con la partecipazione di due super ospiti. In studio, infatti, ci saranno due personaggi molto amati dal pubblico italiano, entrambi protagonisti di una sorpresa.

Il primo è Francesco Totti, l’ex numero 10 della Roma che regalerà un momento di grande emozione al destinatario della lettera. La sua presenza in studio arriva in un momento in cui il suo nome è tra i più chiacchierati per via di un pettegolezzo che preferiamo sorvolare. Una cosa è certa: Totti saprà sicuramente strappare un sorriso al fortunato/a protagonista della storia.

Il secondo ospite, invece, è Raoul Bova. L’attore di tantissime fiction di successo è pronto ad arrivare in studio come “regalo” per il destinatario della lettera. Una sorpresa che sicuramente renderà felice il protagonista della storia.

C’è posta per te: inarrestabile il successo del people show di Maria De Filippi

La presenza degli ospiti vip a C’è posta per te è diventata oramai fissa visto che sono chiamati come regalo che i protagonisti decidono di fare ai propri cari. Momenti di grande emozione visto che solitamente dietro un “regalo” così importante ci sono storie toccanti e commoventi.

Non si ferma, intanto, il successo del people show di Maria De Filippi che di settimana in settimana registra nuovi record di ascolti. I dati confermano una sola cosa: il pubblico non può fare a meno di storie di vita raccontate sempre con garbo e delicatezza dalla padrona di casa.