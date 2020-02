A C’è Posta per te, come ospite del 22 febbraio 2020, arriverà Francesco Totti. Il numero 10 della Roma sarà alla corte di Maria De Filippi per la nuova puntata del people show più amato e seguito del teleschermo. Cosa accadrà in studio? Quali altri ospiti approderanno in puntata per fare gradite sorprese? Ecco tutte le anticipazioni sulla prima serata di Canale 5.

C’è Posta per te ospiti: il ritorno del Capitano

Il programma condotto da Maria De Filippi ed in onda ogni sabato sera su Canale 5 sta mietendo un successo dopo l’altro. La trasmissione ha battuto ogni record e sorpreso il pubblico televisivo che ha confermato a C’è Posta per te il suo affetto incondizionato. Fra lacrime e risate, infatti, il people show ha dimostrato di non sentire gli anni che passano. Motivo? Da un lato le storie raccontate, dall’altro la narrazione della conduttrice, ma anche gli ospiti pronti ad intervenire.

Settimana scorsa, ad esempio, nella trasmissione sono giunti i giudici di Tu si que vales ovvero: Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Oltre a loro anche Emma Marrone e suo padre Rosario. Prossima settimana invece? Beh Maria De Filippi, che ormai non sbaglia nemmeno un colpo, come vi avevamo già anticipato in anteprima, ha invitato Francesco Totti. A chi farà la sorpresa il marito di Ilary Blasi nonché ex numero 10 della Roma? Chi saranno i fortunati che potranno incontrarlo e ricevere conforto da lui? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sabato sera intorno alle 21:20 circa, subito dopo Striscia la Notizia.

C’è Posta per te ospiti 22 febbraio 2020: chi altro arriverà in studio?

Quali altri ospiti arriveranno nello studio di Maria De Filippi per la nuova puntata di C’è Posta per te? Oltre a Totti il pubblico si aspetta grandi nomi. La conduttrice, infatti, ha abituato i suoi fan fin troppo bene. Solo quest’anno sono arrivati in studio personaggi internazionali davvero molto amati come Johnny Depp e Can Yaman.

Per la serata del 22 febbraio in studio vi sarà anche il bravissimo ed amatissimo Massimo Ranieri. La sua voce e le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a tantissime persone sia in momenti di grande gioia che non. Non è dunque difficile ipotizzare che qualcuno legato alla musica di questo straordinario artista possa aver contattato Maria De Filippi per rivivere un momento magico.

Fra storie d’amore, tradimenti e liti varie, quindi, Maria De Filippi tenterà ancora una volta di battere la concorrenza. Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione dello show condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. La puntata del programma dell’ammiraglia avversaria sarà dedicata a Mina.