Tutto pronto per il secondo appuntamento con C’è posta per te, il people show campioni d’ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Curiosi di scoprire gli ospiti della puntata in onda il 15 gennaio 2022?

C’è posta per te 2022, ospiti di sabato 15 gennaio 2022

Sabato 15 gennaio 2022 torna in prima serata “C’è posta per te”, il people show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5. Dopo il boom di ascolti della prima puntata in arrivo tante nuove storie che coinvolgeranno i telespettatori. Questa settimana diversi gli ospiti protagonisti di due sorprese. Il primo, peraltro già rivelato qualche settimana fa dal nostro sito, è Can Yaman.

L’attore turco, oramai diventato un sex symbol, è pronto a fare una bellissima sorpresa al destinatario della lettera. Intanto prosegue il suo successo: dopo la soap Love is in the Air e la partecipazione a “Che Dio ci aiuti”, l’attore vestirà i panni di Sandokan nel reboot annunciato e sarà il protagonista della serie “Viola come il mare” in onda su Mediaset.

Can Yaman non è l’unico ospite della seconda puntata di C’è posta per te, visto che Maria De Filippi ritroverà in studio quattro ‘amici’ speciali. Si tratta dei giudici di Tu si Que Vales: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Il quartetto sarà protagonista di un’emozionante sorpresa che si preannuncia da non perdere!

C’è posta per te: successo inarrestabile

Il successo di C’è posta per te è inarrestabile. Le storie, raccontate da Maria De Filippi, si confermano il cuore pulsante di un programma che, cambiano i tempi e le mode, ma non stanca mai. Lo dimostrano gli ascolti, ma anche l’affetto del pubblico che ogni sabato sera si incolla al televisione immedesimandosi nelle storie. Non solo, sui social l’hashtag #cepostaperte è tra i più commentati della serata con meme, gif e divertentissimi post.