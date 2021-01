A C’è Posta per te, ospiti del 23 gennaio 2021, arriveranno due attori molto amati dal pubblico femminile, due uomini affascinanti pronti a far strage di cuori. Il primo? Michele Riondino, colui cioè che ha interpretato il giovane Montalbano. Il secondo? Can Yaman. Ecco tutte le anticipazioni sulla prossima puntata del people show di Maria De Filippi che si è confermato essere un vero e proprio successo. Il pubblico segue la trasmissione in onda nella prima serata del sabato con sempre rinnovato interesse ed assist, fra lacrime e gioia, e alle storie raccontante.

C’è Posta per te 2021, ospiti del 23 gennaio 2021: due attori affascinanti

Nel terzo appuntamento del sabato con le appassionati storie di C’è Posta per Te, Maria De Filippi racconterà nuove vicende di persone comuni. Fra liti familiari, coppie da far riappacificare ed anziani in cerca dell’anima gemella, della dolce metà incontrata in gioventù e poi persa per strada, anche questo sabato, il pubblico di Canale 5 vivrà grandi emozioni.

Maria De Filippi, come sempre accade, nel raccontare storie di gente comune, ricoprirà il ruolo della mediatrice cercando di aiutare i protagonisti a comprendere i motivi per i quali

è avvenuta la rottura e i loro reali e profondi sentimenti. Grazie a Maria i telespettatori avranno dunque l’opportunità di scavare più a fondo nelle storie e scoprire cosa abbia portato i protagonisti a comportarsi in un certo modo.

Non mancheranno, però, anche le bellissime sorprese che il programma è solito fare. Per l’occasione sono stati invitati, come dicevamo, due amatissimi attori. In primis approderà in studio l’interprete del giovane Montalbano, ovvero il bravissimo Michele Riondino.

Per la seconda sorpresa della serata, invece, Maria De Filippi ha invitato l’amatissimo attore turco Can Yaman. Il protagonista di Daydreamer- Le ali del sogno, al centro del gossip per la relazione con Diletta Leotta, sarà presente per un regalo molto particolare. Di cosa si tratta? Nessuna anticipazione è stata rilasciata in merito. Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21:20 sabato 23 gennaio 2021.

Le storie più emozionati e divertenti

Nelle prime due puntate di C’è Posta per te 2021, Maria De Filippi ha già presentato al pubblico storie davvero emozionanti e divertenti. Sabato scorso, però, ha fatto molto scalpore la presenza di Sarina. La signora di Francavilla, chiamata in studio perché papabile ex fidanzata di Francesco, ha appassionato i telespettatori facendo ridere il pubblico televisivo. Oltre a questo ha anche fatto enorme pubblicità al suo paese e al suo sindaco tanto che questi l’hanno ringraziata attraverso le pagine social ufficiali.

Il pubblico televisivo si è appassionato a Sarina grazie alla sua immensa simpatia. La signora, non ah riconosciuto Francesco, che, in realtà, si ricordava di essere stato fidanzato settantun anni prima con una certa Elena. Nonostante ciò, però, si è dimostrata contenta di essere approdata in studio per aver visto dal vivo Maria De Filippi. La donna ha anche chiesto di conoscere Maurizio Costanzo e, come dicevamo, ha salutato il sindaco, i vicini di casa e tutti gli abitanti di Francavilla.

Gli utenti social, invece, si sono appassionati a Sarina per via di un filmato fatto girare in anteprima, il venerdì precedente, in cui si vedeva la signora perdere la dentiera. Il post social ha sollevato numerose polemiche. Molti, infatti, simpatizzando con Sarina si sono chiesti, pur non conoscendone ancora il nome, se fosse il caso di creare ilarità attorno ad un problema comune a molti signori di una certa età.