A C’è Posta per te 2021, secondo le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 20 febbraio 2021, arriveranno in studio: Renato Zero e Stefano De Martino. Cosa accadrà? A quali sorprese prenderanno parte il cantante e il conduttore di Stasera tutto è possibile, nonché ex ballerino professionista del talent Amici?

C’è Posta per te 2021, ospiti: Stefano e Maria De Filippi di nuovo insieme in tv

Sabato 20 febbraio 2021 saranno ospiti di Maria De Filippi a C’è Posta per te Renato Zero e Stefano De Martino. I protagonisti delle due più belle sorprese della serata, anzi di due emozionanti vicende saranno dunque lo straordinario cantautore e showman Renato Zero e l’amatissimo e affascinante conduttore Stefano De Martino.

Maria De Filippi avrà modo di riabbracciare così uno dei concorrenti del talent di Canale 5 nonché ex ballerino professionista e conduttore del day time. Cosa succederà in studio fra la conduttrice e Stefano De Martino? Dalle foto che circolano insieme alle anticipazioni i due sembrano molto felici e complici. Sicuramente, quindi, verranno mese a tacere le voci che li volevano lontani a causa delle scelte professionali di lui. Non c’è stato alcun litigio fra la De Filippi e De Martino.

La sua assenza, dunque, dalla prima puntata speciale di Amici 20, con vecchi volti del talent, è da attribuire solo ad impegni professionali e non a tensioni o vecchie ruggini. In fin dei conti De Martino era impegnato a Napoli per le registrazioni e le prove di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 in onda ogni lunedì sera.

La scorsa puntata del people show di Maria De Filippi

Cosa è accaduto settimana scorsa in studio? Ospiti di sabato scorso erano: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Meravigliose sono state le sorprese a cui hanno entrambi preso parte. Bonolis, alla fine, fregandosene del distanziamento sociale, visti tutti i controlli fatti per entrare in studio, ha abbracciato a lungo Maria De Filippi.

A tener banco è stata però la storia di due signori. Lui, marito traditore, ha chiamato il programma per far pace con la moglie dopo aver chattato con altre donne. La coppia ha sollevato parecchia ilarità in studio e fatto impazzire i social.

Per la loro storia d’amore non c’è stato il lieto fine. La moglie si è alzata dal divanetto e ha chiuso la busta.