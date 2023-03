Tutto pronto per l’ultimo appuntamento di C’è posta per te di Maria De Filippi, il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del gran finale di sabato 11 marzo 2023.

C’è posta per te, gli ospiti di stasera: sabato 11 marzo 2023

Sabato 11 marzo 2023 dalle ore 21.25 va in onda l’ultima puntata di “C’è posta per te”, il people-show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Un ultimo imperdibile appuntamento per i telespettatori e per i milioni di fan del programma tra i più amati e seguiti dal pubblico. Per il gran finale Maria De Filippi ha in serbo due ospiti di primissimo livello protagonisti di due regali speciali. Si tratta di Gerry Scotti e Marco Mengoni. Il primo è uno dei conduttori e dei volti più amati del piccolo schermo, che da più di 30 anni è al timone di programmi di successo amatissimi dal pubblico italiano.

Il secondo, Marco Mengoni, è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dove ha trionfato con il brano “Due vite”, tra i brani più trasmessi dalle radio e più ascoltati sulle piattaforme streaming ed online. Due personaggi molto amati dal pubblico che si renderanno protagonisti di una emozionante sorpresa.

C’è posta per te 2023, chiude una stagione da record

Con l’ultima puntata di stasera, sabato 11 marzo 2023, C‘è posta per te di Maria De Filippi chiude una stagione da record. La ventiseiesima edizione del people show, infatti, si è riconfermata leader indiscussa degli ascolti per tutti i sabato sera ad eccezione della sfida diretta, peraltro la prima, contro la grande macchina del Festival di Sanremo 2023 da cui né è uscita sconfitta.

Il programma di Maria De Filippi si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico italiano; un appuntamento oramai tradizionale che incolla alla tv milioni di telespettatori incuriositi dalle storie di persone comune, tradimenti, ricongiungimenti e perdoni. Il plauso va sicuramente alla regina Maria De Filippi che, nel corso di questi ventisei anni, riesce sempre a raccontare storie capaci di emozionare con sentimenti, sorrisi, storie di vita, amori e sorprese.

L’appuntamento con il gran finale di C’è posta per te è per stasera, sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5.