Tutto pronto per il quarto appuntamento di C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi che si riconferma ancora una volta campione d’ascolti del sabato sera. Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni e quali saranno gli ospiti della puntata di stasera, sabato 29 gennaio 2022?

C’è posta per te stasera, ospiti di sabato 29 gennaio 2022

Sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 21.25 torna in prima serata su Canale 5 “C’è posta per te“, il people-show condotto da Maria De Filippi. Una puntata che si preannuncia imperdibile con la partecipazione di due ospiti molto amati dal pubblico italiano che saranno protagonista di un regalo speciale. Questa settimana a scendere dalla scale di C’è posta per regalare un sorriso ai destinatari delle lettera ci saranno: l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l’attore e regista di cinema e fiction Marco Bocci.

Nulla è dato sapere sulle storie che racconterà Maria De Filippi, ma sicuramente sarà una bellissima sorpresa per due fortunati/e scoprire che in studio a sostenerli ci saranno due numeri uno dello sport e del cinema italiano. Come sempre cuore pulsante del programma che ogni sabato sera incolla milioni di telespettatori alla tv sono le storie di gente comune raccontate con grande pathos ed empatia dalla padrona di casa Maria De Filippi.

C’è posta per te, nuove emozioni questa sera su Canale 5

Le emozioni sono il “menù principale” di C’è posta per te, il programma di successo del sabato sera di Canale 5. Maria De Filippi ogni settimana fa compagnia a milioni di telespettatori portando in tv storie di vita comune in cui tutti possono immedesimarsi. Si tratta di storie d’amore, ma anche di tradimenti. Storie di abbandoni e ricongiungimenti, ma anche di seconde occasioni oppure storie di vecchi amori che si ritrovano dopo 60 anni come è successo ad Antonio e Pompea nella scorsa puntata.

A consegnare la posta ai destinatari sono i quattro postini: Chiara Carcano Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi.