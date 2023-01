Maria De Filippi torna su Canale 5 con una nuova puntata di C’è posta per te, il people show campione d’ascolti del sabato sera. Ecco per voi ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, sabato 21 gennaio 2023.

C’è posta per te, ospiti di sabato 21 gennaio 2023

Sabato 21 gennaio dalle 21.25 torna l’appuntamento con “C’è posta per te“, il people-show condotto da Maria De Filippi e trasmesso in prima serata su Canale 5. Come sempre il cuore del programma sono le storie di vita di persone che hanno scritto alla redazione per fare una sorpresa, chiedere scusa o rincontrare un vecchio amore. Chi si siederà dietro la oramai celebre busta? Il programma, tra i più amati e seguiti dal pubblico italiano, è come un romanzo popolare italiano che pone l’attenzione su sentimenti e conflitti familiari.

Nella terza puntata di sabato 21 gennaio 2023 non mancheranno ospiti e personaggi famosi chiamati per fare una sorpresa ai propri cari. Due gli ospiti speciali: il primo è Stefano De Martino, un volto amatissimo di Canale 5. Dal successo nel talent show Amici di Maria De Filippi fino alla consacrazione come conduttore televisivo dapprima in “Stasera tutto è possibile” e poi nel nuovo “Bar Stella”.

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti della terza puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi ci sarà anche uno degli artisti più amati dal pubblico. Si tratta di Massimo Ranieri, il popolare istrione della musica italiana che sarà protagonista di una imperdibile sorpresa. Non è la prima volta per lui che già nel 2020 è stato scelto come sorpresa mettendo poi a disposizione della famiglia il suo supporto. A consegnare la busta quattro postini: Giovanni Vescono, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi.