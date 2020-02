Stefano De Martino e la moglie Belén Rodriguez ospiti di C’è posta per Te nella puntata di sabato 29 febbraio 2020. Ad invitarli il duo comico Pio e Amedeo che coinvolgerà la coppia in uno dei loro progetti strampalati. Un sostegno economico alla coppia del momento amata e affiatata più che mai, sarà il leitmotiv del loro invito.

Pio e Amedeo a C’è Posta per Te scrivono a Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Belen e Stefano dopo 3 anni di separazione sono tornati assieme e si amano più che mai. E così quei buontemponi di Pio e Amedeo hanno deciso di convocarli nel people show di Maria De Filippi, regalandoci sicuramente molte risate.

La showgirl argentina e il conduttore di Rai2 saranno quindi coinvolti dal duo comico Pio e Amedeo, che riuscirono ad intercettare anche durante le registrazioni di Emigratis. Solo che, a quel tempo i due erano separati: Belen era ancora legata ad Andrea Iannone mentre Stefano era single.

L’invito per Belén e Stefano De Martino a C’è Posta per te

Sulla pagina Instagram ufficiale del programma un video anticipa quanto accadrà nella puntata di sabato 29 febbraio del popolare people show condotto da Maria De Filippi.

Ma Pio e Amedeo non saranno da soli!! Nel video infatti si vede anche Gabriele Grieco, fratello di Amedeo che prenderà parte all’invito fatto a Belen e Stefano. Per Gabriele non è la prima volta a C’è Posta per te: anni fa Pio, Amedeo e Gabriele, convocarono il calciatore Mario Balotelli per contribuire all’acquisto di un’automobile da regalare proprio a Gabriele!!!

Cosa che hanno ottenuto!! E molto probabilmente a Belen e Stefano sarà chiesto qualcosa di simile…

C’è posta per te su canale 5 Vs Una Storia da Cantare su Rai 1

Il people Show di Maria De Filippi anche questo sabato si scontrerà con il programma musicale di Rai 1, Una Storia da Cantare, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

In questi sabati ha sempre vinto Maria De Filippi, sarà così anche per questo sabato? Beh con degli ospiti così, c’è da aspettarselo!!