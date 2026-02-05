Nuova registrazione di C’è Posta per te 2026. Gli ospiti in studio chi erano? Nelle scorse settimane vi avviamo spoilerato, registrazione dopo registrazione, tutti i Vip che avete già visto in onda su Canale 5 nelle prime puntate del programma Mediaset o che vedrete prossimamente. Maria De Filippi, come ogni anno, ha chiamato in studio, per sorprese emozionanti, diversi personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport sia a livello nazionale che internazionale.

C’è Posta per te 2026 ospiti: gli altri Vip presenti

Chi approderà a C’è Posta per te 2026 nelle prossime puntate in qualità di ospiti? Vi abbiamo annunciato, registrazione dopo registrazione, molti nomi di personaggi famosi. Alcuni di essi li avete già visti come protagonisti di meravigliose sorprese durante il programma condotto da Maria De Filippi. Chi altri giungerà per farci emozionare?

A quest’ultima registrazione hanno preso parte:

Giorgia che ha preso parte alla proposta di matrimonio di Matteo a Martina

che ha preso parte alla proposta di matrimonio di Matteo a Martina El Shaarawy e Matias Soulé dalla Roma che hanno preso parte alla storia di un padre che vuole fare un regalo alla figlia dopo la perdita della madre

Storie di vita vera, polemiche e curiosità

Le prime puntate di C’è Posta per te 2026 sono già andate in onda durante il mese di gennaio. Maria De Filippi ha stravinto la prima serata del sabato, confermando di essere l’unica e vera regina indiscussa. Le varie storie già raccontate hanno però diviso l’opinione pubblica e creato anche qualche polemica. Una su tutte? Una storia di un amore interrotto dove una fidanzata tradita svariate volte, anche mentre era incinta, alla fine, aiutata anche da Maria De Filippi, ha perdonato l’ex fidanzato dandogli l’ennesima possibilità.

Il pubblico si è diviso nettamente tra chi ha approvato la scelta e chi, invece, avrebbe preferito che la ragazza chiudesse la busta e che la stessa conduttrice la invitasse a scegliere sé stessa.