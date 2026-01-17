Dopo il grande successo della prima puntata torna stasera, sabato 17 gennaio 2026, l’appuntamento con “C’è posta per te” su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata del people show!

C’è posta per te 2026, seconda puntata del 17 gennaio su Canale 5

Seconda puntata di C’è posta per 2026 stasera, sabato 17 gennaio 2026, dalle ore 21.40 in prima serata su Canale 5. Dopo il boom di ascolti della puntata di debutto della scorsa settimana che ha incollato alla tv 4.473.000 spettatori con uno share del 28.8% tornano le emozioni del people show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Una nuova imperdibile puntata con al centro le storie di persone comune: storie di amicizia, di amore, ma anche di tradimenti e perdono. A fare da mediatrice tra mittente e destinatario, separati dalla famigerata busta, c’è ancora una volta Maria De Filippi che con sensibilità e tatto accompagna i protagonisti nel confronto.

Ma non finisce qui, visto che durante la seconda puntata di C’è posta non mancheranno delle sorprese con la partecipazione di due illustri personaggi del mondo dello spettacolo. Curiosi di scoprire gli ospiti della puntata di stasera?

C’è posta per te 2026, ospiti seconda puntata 17 gennaio 2026

Ma passiamo agli ospiti della seconda puntata di C’è posta per te 2026 di sabato 17 gennaio. Protagonisti di due emozionanti sorprese sono: Stefano De Martino ed Emma Marrone. I due ex talent della scuola di Amici di Maria De Filippi tornano, ancora una volta, protagonisti del people show pronti a regalare momenti di grande emozione a due destinatari della busta.

Per Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, oggi promosso a pieni voti come conduttore di programmi di successo come “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile”, si tratta della nona presenza come “sorpresa” a C’è posta. Poi è la volta di Emma Marrone, vincitrice di Amici, che torna per la decima volta sulla scia del successo de “L’amore non mi basta” ai vertici delle classifiche streaming.

L’appuntamento con Maria De Filippi e “C’è Posta per Te” è il sabato in prima serata su Canale5.