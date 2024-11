C’è Posta per te 2025 ospiti: da Maria De Filippi arriva Mahmood | Spoiler

Nuova registrazione di C’è Posta per te 2025. Ospiti? In precedenza vi abbiamo già spoilerato diversi nomi. Oggi vi anticipiamo altri Vip che vedremo nello studio di Maria De Filippi per le nuove puntate dell’amatissimo programma in onda da gennaio 2025 sull’ammiraglia Mediaset. A quanto pare nella registrazione odierna è approdato in studio, oltre ad altri Vip, anche Mahmood. Ecco tutti gli spoiler

C’è Posta per te 2025 ospiti in studio: i nomi dei Vip che prenderanno parte al programma

Cantanti, sportivi, attori e chef. Tutti alla corte di Maria De Filippi per le nuove puntate di C’è Posta per te 2025. Tra gli ospiti, come annunciato, vedremo infatti:

Annalisa

Stash

Alvaro Morata

Michele Morrone

Antonino Cannavacciuolo

Zlatan Ibrahimovic

Questi i nomi che già vi avevamo anticipato nei precedenti articoli. Chi si aggiunge all’elenco?

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Chi vi sarà a C’è Posta per te 2025 tra gli ospiti? I nuovi nomi che possiamo spoilerarvi sono quelli di:

Mahmood

Paulo Dybala, calciatore argentino che gioca in attacco per la Roma

il tennista Matteo Berrettini

In tutto oggi sono state registrate 4 storie di cui 3 con protagonista uno degli ospiti per una meravigliosa sorpresa.

Le storie raccontate da Maria De Filippi

Cosa vedremo a C’è Posta per te 2025? Di sicuro al centro del programma vi saranno le storie raccontate da Maria De Filippi. Vedremo nuovi padri e nuove madri in cerca dei loro figli. Pronti a tutto pur di poter riallacciare i rapporti e di vivere il resto della vita insieme. Vi saranno storie di amori interrotti per colpa di famiglie contrarie all’unione, ma anche per via di tradimenti. Assisteremo pertanto ad accorati appelli di perdono e richieste di una seconda possibilità. Non mancheranno nemmeno le storie più commoventi riguardanti stralci di vita vissuta appieno, di difficoltà superate, di malattie affrontate e vinte. Poi? Come al solito Maria ci regalerà anche siparietti divertenti con comici e attori chiamati ad hoc – ricordiamo i siparietti di Luciana Littizzetto, Ezio Greggio o Enzo Iacchetti in passato – ma anche momenti di ilarità con attempate signore e signori in cerca del loro primo amore.