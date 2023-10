Presto vedremo su Canale 5 le nuove puntata di C’è Posta per te 2024. Toccherà, come al solito, attendere l’inizio del nuovo anno, ma adesso, grazie alle talpe di Amici News, siamo in grado di preannunciare alcuni degli ospiti che vi prenderanno parte. Negli studi Elios di Roma, infatti, si sono registrate quest’oggi, 4 nuove storie che hanno visto protagonisti tra gli altri personaggi molto famosi del panorama televisivo nazionale e internazionale. Di chi si tratta?

C’è Posta per te 2024 ospiti: ecco chi saranno i nuovi protagonisti

Come anticipato dalla registrazione di oggi sono emersi i primi nomi degli ospiti di C’è Posta per te 2024. Il programma di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5, vedrà tra i protagonisti:

Paolo Bonolis

Sabrina Ferilli

tre attori di Terra Amara

Quali sono gli attori di Terra Amara pronti a sbarcare a C’è Posta per te 2024 per essere sapientemente diretti per una bellissima sorpresa a qualche loro fan? Ebbene alcuni volti li abbiamo visti nel salotto di Silvia Toffanin per una ricca intervista sulla soap opera e alcune anticipazioni in esclusiva. Tra di loro vi sono, infatti:

Müjgan Hekimoglu

Demir Yaman

Uğur Güneş

Come mai la De Filippi ha puntato proprio sugli attori della soap opera turca? Il motivo è presto detto. Le vicende che vedono protagonisti questi tre bellissimi e bravissimi attori stanno conquistando il pubblico internazionale e hanno mostrato di avere un certo fascino anche su quello italiano. I dati auditel riguardanti la soap parlano chiaro.

Che dire in merito a Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli? Entrambi sono già stati protagonisti, in passato, di alcune storie molto toccanti. Grandi amici della De Filippi, sia Bonolis che la Ferilli, hanno accettato subito l’invito che la conduttrice ha fatto loro per poter abbracciare loro fan, incoraggiarli o aiutarli a sancire un momento particolare della loro vita.

Le storie più attese

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione di C’è Posta per te? Sicuramente tanti ospiti. Occorrerà, però, per avere altri nomi oltre a quelli appena svelati, attendere le prossime registrazioni. Per il resto ormai le storie che riscuotono maggior successo, oltre alle bellissime sorprese, sono quelle legate ai tradimenti. Il pubblico, soprattutto quello che commenta il programma sui social, si aspetta di assistere a nuovi tradimenti o meglio a storie di matrimoni interrotti e guardare in faccia coloro che hanno tradito la persona amata mentre cercano di chiedere perdono.