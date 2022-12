C’è Posta per te 2023 quando va in onda? Ecco la data del ritorno in tv di Maria De Filippi, nella prima serata del sabato sera, per far emozionare il pubblico di Canale 5 con storie pronte a strappare una bella risata o a far piangere calde lacrime. La regina dell’ammiraglia Mediaset è dunque pronta a tornare sul piccolo schermo per nuove storie di persone comuni e tante nuove sorprese subito dopo l’Epifania.

C’è Posta per te 2023 quando va in onda: svelata la data

C’è Posta per te 2023 quando va in onda? Sono in molti a chiederselo. Con l’avvicinarsi di gennaio 2023 il programma più atteso del piccolo schermo dovrebbe tornare a farci compagnia. Pronti a sventolare i fazzoletti e a passare il sabato sera tra lacrime e risate? Ormai i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset lo sanno. Tra una storia e l’altra i fazzoletti sono d’obbligo perché oltre ad arrabbiarsi e sdegnarsi per le varie storie familiari che paiono assurde, oltre a ridere per le varie storie di corna tra coppie infedeli, c’è sempre quel racconto che commuove tutti.

Quanto ci toccherà attendere, finite le feste di Natale, per vedere C’è Posta in tv? Ebbene in realtà poco o niente. Subito dopo l’Epifania, ovvero il 6 gennaio, che cade di venerdì, arriverà sabato 7 gennaio 2023. Che ha di speciale questo giorno? La risposta è semplice. E’ proprio in quel sabato che vedremo, in prima serata su Canale 5, la prima puntata del programma della De Filippi.

C’è Posta per te ospiti: chi approderà in studio per le varie sorprese?

Nel corso degli anni Maria De Filippi ha portato a C’è Posta per te ospiti nazionali e internazionali e ha lasciato sempre i telespettatori di stucco. Chi vi sarà nella nuova edizione? Sembrerà strano ma non sono ancora trapelati molti nomi nonostante qualche puntata sia già stata registrata.

Si vocifera sul web, ma non si può ancora dare nulla per certo, che a far ritorno in studio, per una graditissima sorpresa, sia l’attore turco Can Yaman, protagonista insieme a Francesca Chillemi della fiction Mediaset Viola come il Mare. Per ulteriori indiscrezioni occorrerà attendere ancora un po’.