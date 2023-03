Torna l’appuntamento con C’è posta per te, il people show di successo di Maria De Filippi condotto in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 4 marzo 2023.

C’è posta per te, gli ospiti di stasera: sabato 4 marzo 2023

Dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna in onda sabato 4 marzo su Canale 5 con una nuova puntata di “C’è posta per te“. Il popolare programma televisivo, campione d’ascolti del sabato sera di Mediaset, riprende con una nuova imperdibile puntata dalle ore 21.25 in prima serata su Canale 5. Come sempre il cuore pulsante dello show sono le storie di vita di persone comuni raccontate con garbo e maestria dalla padrona di casa.

Diverse le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta chiamate a decidere se aprirla oppure chiuderla. Nella puntata di sabato 4 marzo 2023 ci saranno diversi ospiti, tra cui Tiziano Ferro protagonista di una bellissima sorpresa. A pochi giorni dal lancio del nuovo singolo “Addio mio amore”, il cantautore di Latina torna come “sorpresa” negli studi di Maria De Filippi per una storia commovente ed emozionate. Tra gli ospiti anche gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, protagonisti della serie cult “Mare Fuori”.

C’è posta per te torna stasera su Canale 5

Il ritorno di Maria De Filippi su Canale 5 è, manco a dirlo, attesissimo dai milioni di telespettatori che ogni settimana non si sono mai persi l’appuntamento con “C’è posta per te”. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, si conferma un vero e proprio romanzo popolare capace di incollare dinanzi alla tv milioni di italiani curiosi di scoprire storie di conflitti familiari, tradimenti, rappacificazioni e scontri.

Dopo lo stop “forzato” per la scomparsa di Maurizio Costanzo, il people show è il primo programma di Maria De Filippi a tornare in onda. Toccherà poi da domenica 5 marzo alla scuola di Amici di Maria De Filippi, mentre da lunedì 6 marzo torna il consueto appuntamento con il dating show di “Uomini e Donne” dalle ore 14:45 su Canale 5.