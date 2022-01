Cosa è accaduto nella quarta puntata di C’è Posta per te 2022. Ecco tutte le storie raccontate da Maria De Filippi nella prima serata di Canale 5 di sabato 29 gennaio 2022. Due le sorprese più belle a cui hanno rispettivamente preso parte: Roberto Macini e Marco Bocci. Tante le liti. In trasmissione ha fatto il suo ritorno l’amato Stefano, l’arzillo vecchietto delle Eolie che ora cerca moglie per lasciare a lei la sua pensione e non allo Stato.

C’è Posta per te 2022: le sorprese della quarta puntata

Quali sono state le storie raccontate da Maria De Filippi nella quarta puntata di C’è Posta per te 2022? La trasmissione, così come da tradizione, si è aperta e conclusa con due storie davvero molto emozionanti, due splendide sorprese che hanno visto come protagonisti: Roberto Macini e Marco Bocci.

Mancini ha preso parte alla sorpresa di Martina all’amato Simone. La prima ha voluto spronare il compagno a non sentirsi un fallimento. Martina ha sottolineato quanto Simone sia prezioso per lei, come sia diventato un perfetto casalingo e come sia sempre stato un ottimo papà. Grazie a Maria De Filippi, però, Simone non ha solo incontrato il suo idolo, ma ha anche trovato lavoro.

Bocci ha preso parte alla sorpresa di tre figli alla loro mamma dopo la morte del padre. Alla donna hanno voluto dire tutti di farsi forza, di cercare di riprendere in mano la sua vita e di voltare pagina nonostante l’immenso dolore che gli accompagnerà per tutto il resto della loro vita.

Il ritorno in studio di Francesco per cercare moglie

La storia più divertente? Quella di Francesco che dopo anno scorso, quando aveva chiamato la trasmissione per cercare una vecchia fiamma, è tornato a chiedere l’aiuto della De Filippi per trovar moglie alla veneranda età di 92 anni. L’uomo si è messo sul mercato volendo trovare una donna da accudire e che lo accudisca con un intento ben preciso. Quale? Quello di convolare a nozze per evitare di lasciare la sua pensione allo Stato.

Maria De Filippi per lui ha chiamato ben 6 signore single siciliane. Nessuna, però, ha voluto accettare. Il clamoroso buco nell’acqua non ha portato la conduttrice ad arrendersi. La stessa De Filippi ha annunciato a Francesco di aver trovato altre 8 signore. Chissà che prossimamente non possano esserci ulteriori sviluppi.

C’è Posta per te 2022: storie di famiglie in lite

Spazio, poi, alle storie riguardanti le liti in famiglia. In primis sono giunte in studio Donata e Martina. A scrivere a C’è Posta è stata quest’ultima per far riappacificare la sorella con la madre dopo una lite molto brutta che ha portato ad un silenzio durato quasi 3 anni.

L’amore tra madre e figlia ha vinto su tutto. Donata ha chiesto scusa sin da subito e si è dimostrata propensa a riallacciare un rapporto, anche con il genero, pur di poter parlare e vedere tutti i giorni la figlia e gli amati nipoti.

Le cose non sono andate allo stesso modo, invece, per due sorelle in cerca del loro papà. Tommaso ha fatto infuriare perfino Maria De Filippi tanto che alla conduttrice è scappata pure una parolaccia.