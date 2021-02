Nel quinto appuntamento di C’è Posta per te 2021 quali ospiti approderanno nello studio di Maria De Filippi? Cosa accadrà durante la puntata di sabato 6 febbraio 2021 in onda dalle 21:30 circa su Canale 5? Ecco tutte le anticipazioni sull’amatissimo people show dell’ammiraglia Mediaset che, sabato dopo sabato, intrattiene i telespettatori fra lacrime e risate.

C’è Posta per te 2021: da Claudio Amendola a Ciro Immobile

Nella puntata di sabato 6 febbraio 2021 di C’è Posta per te, il programma di Maria De Filippi, diverse persone si rivolgeranno alla alla conduttrice per mettere in gioco, con coraggio, i loro sentimenti più profondi e le loro emozioni più intime con la speranza di riallacciare rapporti familiari complicati, ritrovare il primo amore o dedicare una sorpresa speciale ad un proprio caro.

Proprio per bellissime sorprese, questo sabato, approderanno in studio personaggi del calibro di Claudio Amendola e sportivi come Ciro Immobile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Da un lato dunque l’attore, conduttore e regista romano pronto, magari, anche a far ridere il pubblico e a strappare una risata alle persone coinvolte dalla missiva, dall’altro il calciatore della Lazio e della Nazionale accompagnato dalla moglie. A quale sorpresa prenderà parte il calciatore? Come raccoglierà l’eredità di Zaniolo che, settimana scorsa, ha reso felice un ragazzo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Le sorprese della settimana scorsa

Settimana scorsa, invece, è toccato a Gianni Morandi cercare di strappare un sorriso ad un papà che, dopo la perdita della moglie, rimasto da solo a casa, ha perso la voglia di vivere, nonostante la figlia tentasse in tutti i modi di farlo reagire. Morandi ha cercato di strappare al signor Giovanni diverse promesse attraverso alcuni regali ad hoc e per finire, insieme a Maria De Filippi, ha cantato alcuni dei suoi successi maggiori.

A concludere, infine, la scorsa puntata ci ha pensato il calciatore Nicolò Zaniolo insieme alla madre per una bellissima sorpresa ad un giovane ragazzo rimasto con il compagno della madre.