Cosa ha in serbo Maria De Filippi per la nuova puntata di C’è Posta per te 2021? Secondo le ultime anticipazioni sugli ospiti di sabato 27 febbraio 2021 ne vedremo davvero delle belle. In studio arriveranno, per due sorprese davvero meravigliose, il calciatore Lorenzo Insigne e l’amico e collega Gerry Scotti. Cosa accadrà in studio? Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset per un nuovo sabato sera all’insegna delle lacrime?

C’è Posta per te 2021 ospiti 27 febbraio: Insigne e Scotti

Preparate i fazzoletti. Sta per arrivare l’ora della messa in onda di una nuova puntata di C’è Posta per te 2021. Anche questo sabato, 27 febbraio 2021, si annunciano storie commoventi capaci di far piangere il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Come sempre due saranno le sorprese della serata e dunque due ospiti davvero importanti scenderanno la famosa scalinata.

Nell’ottavo e penultimo appuntamento con Maria De Filippi, anzi con il people show campione assoluto negli ascolti di questa stagione Tv, ci appassioneremo a due storie importanti e ricche di sentimenti profondi. Nel mix di amore, passione e perdono si intrometteranno, in punta di piedi, l’immarcescibile conduttore televisivo Gerry Scotti e il

capitano e bomber del Napoli Lorenzo–il Magnifico- Insigne.

Prima di loro, in questa ricca stagione del famoso programma, sono approdati in studio personaggi del mondo della tv come Paolo Bonolis, attori quali: Sabrina Ferilli, Can Yaman, Luca Argentero e Michele Riondino, ma anche personaggi del mondo dello sport come: Federica Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Oltre alle due sorprese con i due Vip, cosa accadrà? Tante saranno comunque le storie che Maria andrà a raccontare durante la lunga serata di sabato su Canale 5. Sicuramente ci sarà l’opportunità di ridere anche a crepapelle e non solo quella di piangere insieme ai vari protagonisti, storia dopo storia.

Una settimana di stop per il programma di Canale 5

Quella di sabato 27, come dicevamo, sarà l’ottava e penultima puntata. Dopo la sua messa in onda vi sarò una settimana di stop. C’è Posta per te non andrà in onda, infatti, il 6 marzo 2021 per lasciar spazio alla Finale di Sanremo 2021 condotta da Amadeus e Fiorello.

Maria saluterà il suo pubblico, prima di tornare in onda con il Serale di Amici 20, il 20 o 27 marzo. Per quanto riguarda la programmazione televisiva pare esserci una ulteriore novità. Sabato prossimo la trasmissione dell’ammiraglia Mediaset non si scontrerà più con il ciclo di programmi musicali all’interno del contenitore denominato: A grande richiesta. Tali show sono stati spostati al martedì sera. A contrastare Maria De Filippi, sull’ammiraglia avversaria, a quanto pare, vi sarà un film.