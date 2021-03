Siamo giunti alla puntata finale di C’è Posta per te 2021? Ecco le anticipazioni sugli ospiti di sabato 13 marzo 2021 che Maria De Filippi ha scelto per salutare l’amato pubblico e dare appuntamento al prossimo anno. Dopo gli ottimi ascolti portati a casa, infatti, il rinnovo è scontato. Nonostante fosse la ventiquattresima edizione, il pubblico televisivo ha mostrato di amare ancora molto il fortunato people show.

C’è Posta per te 2021: gli ospiti dell’ultima puntata

Tutto è pronto per l’ultima puntata della ventiquattresima edizione di C’è Posta per te 2021. Sabato 13 marzo Maria De Filippi saluterà il suo amato pubblico. Si concluder, infatti, una stagione ricca di grandi successi. Tante le storie raccontate, tante le sorprese fatte, ma soprattutto tante sono state le emozioni condivise con il pubblico presente in studio e quello a casa.

Sarà l’ultima prima serata di Maria De Filippi? Certo che no. Da sabato 20 marzo 2021 la Regina di Canale 5, anzi del sabato sera, terrà compagnia a tutti con il Serale di Amici 20. Ciò ci fa capire che il 13 marzo sarà proprio l’ultima puntata di C’è Posta. Non ci sarà spazio per un best of o una puntata speciale per scoprire come sono andate alcune delle storie raccontate in questa edizione.

Quali saranno gli ospiti? Super ospiti saranno due donne straordinarie e molto diverse fra loro. Da un lato l’inarrestabile ironia, bravura e intelligenza di Luciana Littizzetto.

Dall’altro una delle interpreti più amate della musica italiana, Alessandra Amoroso.

C’è Posta per te 2021: le storie che rimarranno negli annali

L’edizione di C’è Posta per te 2021 è stata senza ogni ombra di dubbio una edizione record. Ci siamo emozionati con l’arrivo in studio di tantissimi ospiti. Maria ha voluto con se due grandi amici e colleghi come: Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Oltre a loro, però, hanno preso parte ad una puntata Sabrina Ferilli e sua madre.

Spazio poi a calciatori e attori di fama internazionale come Can Yaman. Oltre a Stefano De Martino numerosi artisti hanno fatto il loro ingresso in studio come l’istrionico Renato Zero.

Bellissime sono state le sorprese, ma ancor più le storie raccontate fra tradimenti e liti in famiglia. Ci siamo, come telespettatori, indignati per alcuni figli che non hanno voluto riabbracciare i genitori, ma ci siamo anche divertiti con le storie dei più “attempati”. Se dovessimo attribuire un premio simpatia lo daremmo alla signora Rosaria, detta Sarina.