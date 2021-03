C’è Posta per te 2021 non va in onda oggi, 6 marzo 2021. L’ultima puntata dell’amatissimo people show di Maria De Filippi sarà trasmessa il prossimo sabato, ovvero il 13 marzo 2021. Come si spiega tale assenza? Perché il programma di Canale 5 salta l’appuntamento settimanale con i suoi telespettatori e fan?

Perché C’è Posta per te 2021 oggi non va in onda?

Siamo a sabato 6 marzo 2021, ma, così come accade da 8 sabati a questa parte, stasera nel palinsesto di Canale 5 non compare C’è Posta per te 2021. Niente prima serata per Maria De Filippi.

La conduttrice si è presa un sabato di meritato relax? Sarebbe più che naturale e non le si potrebbe dire di no. Fra Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te gli impegni della De Filippi sono davvero numerosi. Oltretutto va sottolineato come Maria non si fermi quasi mai visto che sorveglia sempre la lavorazione estiva delle edizioni di Temptation Island, presenzia ai casting di Amici e inizia a registrare sia C’è Posta che Tu si que vales.

Nonostante ciò non possiamo dire che la colpa dell’assenza della puntata di C’è Posta nella prima serata di sabato 6 marzo sia da attribuire alla conduttrice.

La decisione, come spesso accade quando sull’ammiraglia avversaria va in onda la serata finale di Sanremo, è stata presa da Mediaset.

C’è Posta per te non è mai andata in onda contro la Finale di Sanremo.

Il people show tornerà a far commuovere i telespettatori di Canale 5 sabato 13 marzo 2021 con l’ultima puntata.

Cosa va in onda al posto di C’è Posta per te sabato 6 marzo 2021?

Cosa va in onda al posto di C’è Posta per te? Mediaset ha messo in programmazione il film intitolato Non si ruba a casa dei ladri.

Si tratta di una commedia del 2016 diretta da Carlo Vanzina. Nel cast vi sono: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri.