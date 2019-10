Si avvicina la nuova stagione di C’è Posta per Te, il talk show condotto da Maria De Filippi che quest’anno compie ben vent’anni. Si rinnova l’appuntamento che ogni sabato tiene incollati al televisore milioni e milioni di italiani. Quali saranno gli ospiti di C’è Posta per Te 2020? Sul web circolano indiscrezioni clamorose. La De Filippi quest’anno pare abbia puntato solo su nomi forti.

C’è Posta per Te 2020 ospiti: le ultime indiscrezioni

Sono in corso le registrazioni di C’è Posta per Te 2020 e la fuga di notizie inizia a prendere il possesso del web. Quali saranno gli ospiti della nuova stagione del talk show? È una domanda che si stanno facendo molti italiani.

Secondo ilvicolodellenews e BitchyF, gli ospiti delle prime puntate del talk show di Maria De Filippi potrebbero essere Can Yaman, Antonio Banderas e Johnny Depp. Gli ultimi due non hanno bisogno di presentazioni, il primo invece, per chi non lo conoscesse, è l’attore che ha interpretato Ferit Aslan nella serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“.

Tre nomi straordinari, con i quali la De Filippi cerca di accaparrarsi il pubblico femminile del sabato sera. Per far felici anche gli uomini, però, pare possa essere ospitata anche Giulia Michelini, reduce dallo straordinario successo con la serie tv Rosy Abate.

La lunga lista di ospiti ovviamente è ancora incompleta. Le registrazioni sono ancora in corso e nelle prossime settimane avremo nuovi nomi. Al momento, però, si preannuncia una partenza col botto.

C’è Posta per Te 2020 quando inizia

Come vi abbiamo svelato in anteprima (LEGGI QUI), la prima puntata di C’è Posta per Te andrà in onda sabato 11 gennaio 2020.

Il talk show di Maria De Filippi quest’anno avrà la concorrenza di Alberto Angela con “Meraviglie” in onda su Rai Uno. Lo scorso anno la conduttrice riuscì a battere Amadeus e il suo programma “Ora o mai più“. Anche quest’anno, però, la concorrenza è veramente forte.