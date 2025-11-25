Rai1 dedica la serata di martedì 25 novembre 2025 alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proponendo in prima visione C’è ancora domani, il film diretto da Paola Cortellesi che ha conquistato pubblico e critica. Tutto quello che c’è da sapere sul film dell’anno: dalla trama al cast!

C’è ancora domani di Paola Cortellesi arriva su Rai 1

Martedì 25 novembre 2025 dalle ore 21.30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai1 trasmessa in anteprima il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. La pellicola, diventata il caso cinematografico del 2023, ha segnato il debutto dell’attrice dietro la macchina da presa conquistando il pubblico e la critica italiana ed internazionale. Girato in un evocativo bianco e nero, il film dal 2023 ad oggi è stato capace di richiamare milioni di spettatori nelle sale e di ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui quattro David di Donatello, tre Nastri d’Argento e il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma.

Non solo, il film recentemente ha conquistato un altro importantissimo traguardo vincendo il titolo miglior film straniero ai Golden Rooster Awards in Cina, un risultato mai raggiunto prima da una produzione italiana.

C’è ancora domani, trama e cast del film di Paola Cortellesi

La trama del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi: ambientato nella Roma del dopoguerra, la pellicola racconta la storia di Delia, una donna che tenta di liberarsi da un destino già scritto e di costruire un futuro diverso per sé e per la propria figlia. Un racconto potente e attuale, che intreccia memoria storica e temi ancora oggi urgenti.

Paola Cortellesi firma non solo regia, visto che presta il volto alla protagonista. Nel cast del film ci sono anche: Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli e Giorgio Colangeli.

L’appuntamento con C’è ancora domani è per martedì 25 novembre 2025 in prima serata su Rai1.