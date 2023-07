Un addio durato solo un anno quello di Caterina Balivo alla Rai. La conduttrice napoletana, dopo l’esperienza di Lingo su La7 e nel dating show “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà” su Tv8, torna a “casa”. Da settembre sarà la conduttrice del nuovo programma di infotainment chiamato a rimpiazzare “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

Caterina Balivo con La volta buona nel daytime di Rai1

Cambio di conduttrice nel daytime di Raiuno. Dopo i saluti di Serena Bortone e il suo “Oggi è un altro giorno”, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023-24 è stato annunciato (e confermato) il ritorno di Caterina Balivo su Rai1. La conduttrice dal prossimo settembre sarà al timone del nuovo programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane. Un format del tutto nuovo e ancora in corso d’opera che prenderà il via dall’11 settembre alle ore 14.00 su Rai1.

Un ritorno annunciato da settimane quello della Balivo che, dopo un anno e mezzo di pausa da mamma Rai, torna nelle rete ammiraglia di Viale Mazzini alla guida di un nuovo progetto. La curiosità è tanta considerando che l’esperienza televisiva con “Lingo“, il game show di La7, non ha di certo brillato dal punto di vista degli ascolti.

Il format del programma spiegato da Stefano Coletta ai Palinsesti Rai 2023-24

A fornirci qualche dettaglio in più sul nuovo programma di Caterina Balivo “La volta buona” è stato propri Stefano Coletta durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 tenutasi a Napoli. Il Direttore della Direzione Intrattenimento Prime Time parlando del nuovo format in partenza l’11 settembre 2023 su Rai1 ha detto: “La volta buona, sa di racconto del paese, di costume ed anche di emotività. I greci dicono che la volta buona è il momento giusto o opportuno. Questo programma è il pretesto per raccontare le eccellenza italiane. Sarà accompagnata da una compagnia di giro, un cast fisso in corso di lavorazione che Angelo Mellone sta decidendo”. Al momento non è dato sapere di più.

L’appuntamento con La volta buona è dall’11 settembre 2023 dalle ore 14.00 su Rai.