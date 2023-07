Dalla prossima stagione televisiva al posto di Serena Bortone torna Caterina Balivo. Dopo l’addio alla tv, sarà nuovamente la conduttrice a tenere compagnia al pubblico nella fascia quotidiana dalle 14 alle 16. Il programma della Balivo, dal titolo La volta buona, si propone di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo, senza tralasciare la stretta attualità. Caterina Balivo è apparsa raggiante alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. Fasciata in un abito verde che risaltava la sua figura, la Balivo ha parlato con i giornalisti presenti sul red carpet.

Caterina Balivo, intervista alla prestazione palinsesti Rai

Anche noi di SuperGuida TV l’abbiamo intercettata chiedendole se la sua famiglia fosse d’accordo con il suo ritorno in tv. Ricordiamo infatti che la Balivo decise in tempo di pandemia di abbandonare la tv per dedicarsi alla famiglia. Una scelta difficile e sofferta per lei anche se ora i tempi sembrano essere più maturi.

Ai nostri microfoni rivela: “Giugno 2020 e gli anni che sono seguiti sono stati difficili per tutti. Da mamma, da moglie e da donna per me la famiglia veniva prima di tutto. Dovevo riabbracciare il pubblico televisivo e in questi anni mi sono allenata con altri programmi che ho scelto e voluto e che mi hanno permesso di avere una vita diversa da prima. Le cose adesso sono cambiate e i miei primi fan sono proprio i miei figli e mio marito che mi hanno detto “Caterina non fare scherzi eh. Ritorna”.

Un ritorno che per la Balivo non ha il sapore della rivincita: “E’ stata una mia scelta andare via e non ci sono né vincitori né vinti. Sono stata accolta in altre emittenti conducendo programmi come The Help che è stato venduto anche all’estero. Anche Lingo è stata una scommessa vinta. Da tempo volevo condurre un game e avrei anche continuato a farlo. Poi però è arrivata la chiamata da parte dell’azienda e avevo capito che era arrivato il momento di tornare a casa”.

La conduttrice ha dato qualche anticipazione sul format che andrà in onda da settembre: “Racconteremo il territorio e le eccellenze italiane in tutti i campi. Ci sarà tanto intrattenimento, con giochi da casa per un pomeriggio spensierato, guardando all’attualità ma con allegria. Penso che le persone abbiano bisogno di serenità, di eleganza e di un racconto della provincia italiana”.