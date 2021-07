Cat People su Netflix, la trama della docuserie sui gatti

Chi ha detto che solo i cani sono i migliori amici dell’uomo? Cat People è la nuova docuserie Netflix adatta per gli amanti dei gatti. In sei episodi, lo show ideato da Glen Zipper, il creatore della serie Netflix Dogs (anch’essa disponibile sulla stessa piattaforma), esplora il rapporto tra i felini a quattro zampe e i loro proprietari. Tante storie diverse per raccontare la passione per i gatti. Da un rapper il cui amore per i gatti lo ha ispirato a condividere i suoi sentimenti nelle sue canzoni, a un artista giapponese che crea facce di gatto personalizzate e realistiche in cornici, a una coppia che gestisce un santuario in Grecia per gatti selvatici e poi li adotta ovunque mondo, Cat People dà un’occhiata a tutti gli amanti gattofili del mondo e ai loro adorabili felini. La docuserie è disponibile su Netflix dal 7 luglio.

Cat People: la trama della docuserie Netflix

I cani possono dichiararsi i migliori amici dell’uomo, ma molte persone non sono d’accordo e sostengono che i gatti sono da sempre i nostri fedeli partner – e se lo chiedessimo a loro potrebbero non ammetterlo! La docuserie Netflix esplora la nostra affascinante relazione con questi agili felini a quattro zampe attraverso lo sguardo e le esperienze condivise di alcune delle “cat people” più straordinarie e sorprendenti del mondo, scardinando gli stereotipi negativi di cosa significhi essere un amante dei gatti.

Lo scopo è quello di rivelare le verità fondamentali sul significato di relazionarsi con queste creature, che abitano fin dall’alba dei tempi: sono affascinanti quanto ferocemente indipendenti e misteriose per l’uomo.

Cat People: i gatti più famosi nella docuserie Netflix

La docuserie ci invita anche a incontrare alcuni dei gatti più stravaganti e i loro proprietari, tra cui un felino che fa surf, un altro che suona la batteria (è il componente di di una band chiamata The Rock Cats) e un proprietario che lancia elaborate feste di compleanno per il suo animale domestico. Infine si visiterà l’isola di Syros in Grecia, dove la gente del posto aiuta a proteggere la grande comunità di gatti famosi su Instagram che vivono lì.