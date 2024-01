Riparte subito dopo l’Epifania Cash or Trash, il programma di aste e collezionismo più seguito della tv. Anno dopo anno la trasmissione con al timone Paolo Conticini ha man mano aumentato lo share conquistando una buona fetta di pubblico di appassionati ed ora arriva alla sua quinta edizione. La formula resta più o meno la stessa, così come il cast, ma qualche novità c’è. Di seguito vi diciamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo e, naturalmente, quando e dove vederlo.

Cash or Trash 2024: prende il via la quinta edizione

La nuova edizione, la quinta, di Cash or Trash resta fedele alla formula originaria, ma con l’innesto di qualche novità. Se il conduttore e banditore è sempre lo stesso, ovvero il bravo e simpatico Paolo Conticini, affiancato ancora una volta dall’esperto valutatore Alessandro Rosa, una new entry andrà ad infoltire il gruppo di mercanti, anche se non sappiamo ancora qual è la sua identità.

Riconfermati invece, Giano Del Bufalo (fratello dell’attrice e showgirl Diana), Stefano D’Onghia, Ada Egidio, Roberta Tagliavini e Giovanni De Santis.

Dopo il successo degli speciali appena andati in onda a Natale, è altamente probabile che Cash or Trash, diventato ormai uno dei programmi di punta di canale Nove, riesca persino ad incrementare il numero di appassionati spettatori pronti a non perdersi neanche una puntata.

Quando e dove vederlo in tv

Anche a voi piace Cash or Trash e non vedete l’ora di sapere quando ricomincia? Se la risposta è sì, eccovi accontentati: il primo appuntamento è per Lunedì 8 Gennaio alle 20.25 circa su Nove. Ed ecco l’altra importante novità di questa quinta edizione, e cioè che la trasmissione è stata promossa in access prime time, il che la dice lunga su quanto la rete creda nel suo potenziale.

Sono previste 70 puntate in tutto, ma chissà che non si possa decidere di aumentarne il numero strada facendo. Dipenderà, come è ovvio, dalla risposta del pubblico a casa.