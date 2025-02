Casa a Prima Vista è pronto a tornare con nuove imperdibili puntate. Gli agenti immobiliari più amati dalla tv dovranno, anche in questa nuova stagione, trovare le case più adatte alle esigenze dei compratori. Scopriamo insieme da quando andranno in onda le nuove puntatate.

Casa a Prima Vista 2025, arriva la nuova edizione: da quando in tv

Dopo il successo della passata stagione che ha visto il record di quasi un milione di spettatori e il 4,5% di share, torna “Casa a Prima Vista” con nuove puntate. L’appuntamento è previsto per lunedì 17 febbraio 2025, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, su Real Time. Le puntate sono anche disponibili on demand su Discovery+.

Ad attendere i telespettatori ci saranno nuovi clienti in cerca della casa dei loro sogni. Ma chi saranno gli agenti immobiliari? Confermatissimi e pronti a fare da cicerone agli acquirenti sono Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco.

In ogni puntata, una volta raccolte le indicazioni dei clienti, i tre agenti (divisi tra Roma e Milano) cercheranno la casa ideale: mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, appostati poco distanti nel van del programma, commenteranno la visita, svelando retroscena e segreti del mestiere. A vincere sarà solo uno dei tre agenti, quello che avrà convinto di più l’acquirente.

Dove sono state girate le puntate e novità

I tre agenti immobiliari non saranno solo a Roma e Milano ma dovranno cercare casa anche in altre località. In questa nuova edizione, tra le location c’è anche il Lago di Como, alcune città lombarde e romane. Tra le novità vedremo poi un mix nelle composizioni dei terzetti degli agenti e la presenza di Yasmine Basel negli episodi di Como. Oltre che graditi ritorni come Lorenzo Magni, il ligure Edoardo Tommasi e l’agente segreta Natalina Liguori.

In totale saranno 40 i nuovi episodi per una durata ciascuno di 60 minuti. Casa a Prima Vista è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.