Una Bianca Berlinguer così “incazzata” non si era mai vista. La conduttrice di Cartabianca ieri ha dovuto gestire una lite furibonda tra due dei suoi ospiti: Andrea Scanzi e Alberto Contri. Ma andiamo a vedere cosa ha scatenato l’accesa lite tra i due ospiti della Berlinguer mediante un contributo video.

Lite furibonda a Cartabianca tra Andrea Scanzi e Alberto Contri

Una lite furibonda quella avvenuta nel studio televisivo di Cartabianca, programma tv condotto da Bianca Berlinguer. I due protagonisti dell’acceso diverbio sono stati Andrea Scanzi e Alberto Contri. Lo scontro, ovviamente come da un po’ di tempo a questa parte accade in molti programmi tv, è sul tema Covid. Ad essere coinvolto nella lite è anche Alberto Caprarica. L’acceso diverbio finisce con l’uscita dallo studio televisivo di uno degli ospiti, dopo che sono volati insulti pesanti.

Andrea Scanzi e Alberto Contri: gli insulti pesanti tra i due

Durante l’ultima puntata di Cartabianca, è esplosa la lite tra Andrea Scanzi e Alberto Contri sul tema Covid. Mentre Contri era intento a sollevare dubbi sulla vaccinazione ai più giovani, ha azzardato un paragone con le morti nel mondo per il fumo. La Berlinguer sulla questione dice: “Non siamo qui per parlare di questo”. Replicare poi il giornalista del Fatto Quotidiano: “I fumatori non sono contagiosi, è questo il punto”.

Gli animi si accendono. “Non ho nessuna stima di questa persona. Fenomeno, stai al tuo posto”, dice Scanzi. “Se si ammalano soprattutto anziani, bisogna intervenire su quella classe. Non è il caso di vaccinare i giovani, Guardiamo l’emergenza”, risponde Contri.Scanzi incalza: “Per guardare l’emergenza basta guardare te, fenomeno”. La situazione degenera a suon di insulti: “Mascalzone, imbecille”, dice Contri. “Hai i neuroni di un cercopiteco”, risponde Scanzi, che viene definito come “cretino”. Contri abbandona lo studio: “Sta uscendo dalla parte sbagliata”, dice la Berlinguer. Contri è infuriato anche con il “servizio pubblico” che “si permette di far parlare un giornalistucolo come questo”, riferendosi a Scanzi.

Già prima tra i due ospiti c’erano stati dei diverbi. Contri rivendicava i suoi anni di lavoro in case farmaceutiche e Scanzi che gli dava del “bollito” e dello “zappatore”, sentendosi rispondere “nano”. Dopo l’acceso diverbio tra i due ospiti, è intervenuto il giornalista de La Verità Fabio Dragoni: “Eravate in 6 contro uno, avete insultato una persona che merita rispetto. È andata in scena un dileggio del dissenso che mi mette a disagio”.

Il VIDEO della lite