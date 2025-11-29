Carosello, l’iconico programma Rai trasmesso dal 1957 al 1977 diventa il set di una love story tra Laura e Mario, due professionisti del mondo della tv. Scopriamo la data di messa in onda su Rai1, il cast e la trama di questo film tv!

Carosello in Love, quando esce su Rai1 e quante puntate?

Domenica 30 novembre 2025 in prima serata su Rai1 dalle 21.30 va in onda “Carosello in Love“, il film tv diretto da Jacopo Bonvicini e prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction. La pellicola prende il nome dall’iconico programma televisiva andato in onda sulla Rai dal 1957 al 1977; un programma che ha segnato la storia culturale e televisiva del nostro Paese che rivive per far da cornice ad una emozionante love story. I protagonisti del film tv sono Laura e Mario, due professionisti della tv che intrecciano la loro vicenda sentimentale con le indimenticabili réclame che, in vent’anni, hanno fatto la Storia della Televisione italiana. Un film sentimentale dal sapore nostalgico che racconta un’epoca magica che fa parte della memoria collettiva degli italiani.

Nel 1957, infatti, la televisione fa il suo ingresso per la prima volta nella casa degli italiani diventando nel giro di pochissimo tempo un nuovo centro di aggregazione sociale. Chi può permettersi economicamente l’acquisto della tv trasforma la propria casa in salotti dove riunirsi per seguire e commentare i programmi della Rai. Tra tutti un programma iconico è Carosello, un fenomeno culturale destinato a cambiare per sempre l’immaginario del Paese.

#CAROSELLO IN LOVE

Carosello in Love, trama e cast

Proprio nel dietro le quinte della storica trasmissione prende forma la storia d’amore raccontata nel film “Carosello in love”. La protagonista femminile è Laura, interpreta da Ludovica Martino, una giovane che resta affascinata dal potere del nuovo mezzo di comunicazione. Il protagonista maschile è Mario, che ha il volto di Giacomo Giorgio, un regista disincantato che presta il proprio talento al mondo della pubblicità sognando però il cinema d’autore. I due si incontrano sul set di Carosello e, tra entusiasmi, contrasti e occasioni mancate, attraversano vent’anni di vita professionale e sentimentale. Sempre vicini, spesso distanti, sfiorano più volte la possibilità di perdersi senza mai smettere di cercarsi.

Nel cast del film “Carosello in Love” oltre ai protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino troviamo anche: Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco, Massimo De Lorenzo e Dora Romano.

L’appuntamento con Carosello in Love è per domenica 30 novembre 2025 in prima serata su Rai1.