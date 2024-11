Carolyn Smith è una delle protagoniste del sabato sera di Rai1. La ballerina e coreografa è infatti la presidente di giuria di Ballando con le Stelle dal 2007. Un ruolo che ricopre con eleganza e dando anche consigli preziosi ai concorrenti. Noi di SuperguidaTv l’abbiamo incontrata durante un evento pre-natalizio organizzato per promuovere le sue ultime creazioni. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sul suo ruolo di donna e combattente e sul programma.

Intervista a Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle

Carolym Smith hai organizzato questa sorta di Cristmas party, ci spieghi in cosa consiste?

Abbiamo fatto questo Christmas party, o pre-Christmas, perché abbiamo pensato di dare qualche suggerimento alla gente che sta pensando di fare dei regali. Abbiamo organizzato queste prima sfilata dalla mia vita. Si tratta delle produzione, delle maxi maglie e dei gioielli che vanno bene per tutti, cioè dalla ragazzina più piccola fino alla donna più matura. Una linea inclusiva ed è molto bello.

In un’epoca in cui si guarda molto ai modelli sui social e si tende ad emularli e soffrono il confronto. Quanto è importante avere delle linee per tutte come dice il titolo della tua sfilata ‘I’am a woman first’.

È giusto che guardano gli altri però soltanto per prendere spunto. Loro devono ricordare che sono prima di tutti loro stessi, I am a woman first. Sono prima una donna e poi dopo si può fare tutto il resto. Mai perdere l’esclusività di essere una persona unica.

Vestiti, gioielli, la danza per le donne. Quanto hai ricevuto dalle donne nel tuo percorso?

Adesso mi sto rendendo conto, prima non mi rendevo conto di quante persone mi apprezzavano. Costantemente mi arrivano dei messaggi e mi fermano per strada. Mi riempie il cuore di gioia perché non pensavo di avere un impatto così forte sulle donne.

Sei abituata a stare sotto pressione, ma quanto è importante essere un riferimento e dare sempre il buon esempio?

Io spero di essere una sorta di influencer in questo. È vero, sono sempre sotto pressione per qualcosa ma c’è anche da capire che i ragazzi hanno meno esperienza, bisogna farli capire che si può superare qualsiasi situazione con la calma e il ragionamento. Spero che prendano esempio su quello che faccio io.

Come sta andando Ballando con le Stelle quest’anno? Abbiamo visto anche delle discussioni come tra Mariotto e Giovanni Pernice…

Lasciamo perdere il discorso di Mariotto. Ballando quest’anno è super, super bello. Abbiamo 13 concorrenti che vogliono imparare a ballare. Poi vediamo in finale cosa succede ma abbiamo l’eccellenza.

Oggi la Bruganelli ha fatto una storia con il volto struccato, in lacrime, dicendo che non riesce a ricevere più certi attacchi e nessuno le dà una carezza. Sta pensando di ritirarsi, cosa pensa di dirle?

Non ho visto i social con i tanti impegni che ho in questi giorni. Se questo è successo, io dico a lei, come a qualsiasi donna, che non si deve mollare. Sono cose che succedono nella vita e noi donne possiamo superare anche questo con la positività.