Carolina Marconi, come saprete tutti, è riuscita a sconfiggere un tumore ma proprio a causa della sua condizione di “guarita” non è stata ritenuta idonea ad adottare un figlio. Il lungo sfogo della showgirl su Instagram ha catturato l’attenzione di molti, facendo incetta di like e di commenti negativi su una legge che andrebbe abolita. Ma vediamo di capire meglio cosa è successo.

Carolina Marconi instagram: “Io, guarita dal tumore non idonea all’adozione”

La Marconi ci ha abituato alla sua tempra, al suo carattere da guerriera. Dopo aver sconfitto un tumore ora il suo desiderio più grande è quello di diventare mamma. Tuttavia affrontare una gravidanza sarebbe troppo rischioso. Quindi, lei e il suo fidanzato Alessandro Tulli vorrebbero adottare un bambino. Ma non possono. O meglio, Carolina non è stata ritenuta idonea a causa della sua battaglia – per altro vinta – contro il tumore.

Carolina Marconi affida il suo sfogo a Instagram sull’adozione

Poco tempo fa, Fedez ha reso noto attraverso i social di avere un tumore al pancreas e di aver subito un intervento. Forse condividere con gli altri il proprio dolore, le proprie sofferenze esorcizza un po’ quello che ci capita. Unito poi, all’ affetto di milioni di persone che cercano di consolarti con semplici parole o anche solo una emoticon, fa bene al cuore. E così anche Carolina Marconi affida il suo disagio a Instagram, così come quando aveva reso noto di avere un tumore. In breve, la showgirl informa i suoi followers di non essere stata ritenuta idonea all’adozione, dopo aver superato la battaglia contro il tumore. Ecco le sue parole:

“Ciao ragazzi come state? Io un po’ giù il motivo? ve lo spiego… io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo visto le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato purtroppo non sono idonea ad intraprendere un ‘adozione perché ho avuto un tumore anche se sono guarita. Più di 900 mila persone in Italia “guariti di tumore “non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia e per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione.

Ci sono paesi come la Francia, Olanda, Lussemburgo, Portogallo, Belgio che hanno aderito al riconoscimento del Diritto dell’oblio oncologico con l’obiettivo di ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia. Grazie all’ associazione Aiom lancia una campagna per richiedere all’ Italia per adeguarsi garantendo i diritti degli ex pazienti. Abbiamo raccolto fino oggi 24 mila. Lo scopo è il raggiungimento di più di 100.000 firme che verranno poi portate al Presidente del Consiglio per chiedere l’approvazione della legge”.

Carolina Marconi e il suo desiderio di adozione raccontato su Instagram

Con un post che la ritrae con il fidanzato Alessandro Tulli, la showgirl ha raccontato ai tanti followers qual è oggi il suo stato d’animo dopo aver sconfitto la malattia ma con un nuovo desiderio nel cuore: diventate mamma. Insomma senza tanti giri di parole, ha dato voce alle molte persone che vivono come lei questa condizione senza paura di esporsi.