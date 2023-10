Carolina Marconi in lacrime di felicità ha annunciato, dopo lo spavento dei giorni scorsi, come sta ora e cosa è successo durante gli ultimi accertamenti medici. Ecco tutte le notizie che l’ex del GF VIP ha voluto condividere con il suoi sostenitori raccontando le mille disavventure, ma soprattutto lo spavento preso e la gioia avuta quando ha scoperto che invece era tutto ok.

Carolina Marconi in lacrime: la gioia che finalmente sia tutto ok

Un sorriso smagliante a 32 denti, una faccia finalmente felice, e il lieto annuncio. Carolina Marconi su Instagram ha esordito dicendo: “Buongiorno a tutti ,scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale ,un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata“.

Subito dopo ha aggiunto: “Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … “dimmi allora ..anzi nn mi dire nulla.. no no.. dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce …anzi dimmi tutto subito veloce ..mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato …allora ?dimmi ? ….(Ale)nn hai nullaaaaaaaaa ,stai beneeeee , la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno … sono scoppiata a piangere ,ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma nn riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro … sto bene.”

Insomma dopo lo spavento, dopo la paura di dover affrontare una nuova battaglia e dover ripetere l’esperienza avuta nel 2019 quando le era stato scoperto un tumore al seno, Carolina Marconi ha potuto tirare un sospiro di sollievo enorme. Gli esami vanno bene. Non ci sono altri problemi di salute al momento. Quello che aveva insospettito i medici si è rilevato essere, dopo i dovuti e accurati accertamenti, nulla di grave o importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Il precedente annuncio e la nuova preoccupazione

Il 20 settembre scorso, sempre sui social, Carolina Marconi aveva annunciato la sua nuova preoccupazione per colpa di un esame che aveva evidenziato la possibilità di qualcosa al fegato. La Marconi aveva scritto: “I risultati sono usciti mammografia -eco ok ma nella la tac c’è qualcosa al fegato (nn c’è mai Pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto x vedere realmente di cosa si tratta ..ecco perché sono sparita ,è stata una doccia fredda ero spaventata ,devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto”.

La Marconi ha anche descritto i suoi sentimenti sottolineando come, dopo quella notizia, nulla avesse più davvero un senso e di come le gambe le tremassero fortissimo.