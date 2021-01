Carmen Sandiego 4 su Netflix: trama e cast della nuova stagione

Torna con Carmen Sandiego 4 l’abile ladra protagonista della serie animata di Netflix, reboot del cartone Dov’è finita Carmen Sandiego?, terminato nel 1999. La storia è incentrata su una moderna Robin Hood che viaggia per il mondo e usa le sue abilità a fin di bene, sabotando i malvagi piani della VILE con l’aiuto di validi assistenti. La serie animata ha esordito sulla piattaforma a gennaio 2019 e finora sono stati prodotti 25 episodi. Tra la terza e quarta stagione è stato pubblicato anche uno speciale interattivo dal titolo Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal, reso disponibile il 10 marzo 2020. La quarta stagione, annunciata come l’ultima, arriva sulla piattaforma di streaming il 15 gennaio.

Carmen Sandiego 4: la trama della quarta stagione

Carmen Sandiego, ladra provetta, viaggia per il mondo per rubare all’organizzazione criminale VILE e rendere giustizia a chi ne ha più bisogno. Indossa sempre un cappotto rosso e nelle sue missioni è accompagnata dal suo hacker Player e dai suoi migliori amici Zack e Ivy.

Per il mondo e le forze dell’ordine è una criminale, in realtà è un’esperta di rapine a multinazionali grazie alla sua tecnica e al suo stile. Nel corso degli episodi vengono narrate le sue missioni e spetterà al pubblico capire che fine ha fatto Carmen Sandiego, ma soprattutto chi è davvero questa ladra misteriosa?

Avevamo lasciato Carmen alla ricerca di indizi su sua madre, e in questa stagione le indagini della ladra proseguiranno. Come sempre, dovrà vedersela ancora con l’organizzazione criminale VILE oltre che con un esercito di ladri robot.

Carmen Sandiego 4: il cast dei doppiatori e i personaggi

Gina Rodriguez presta la voce alla protagonista Carmen Sandiego, ed è affiancata da Finn Wolfhard che doppia Player, abile hacker di nome Player che aiuta la ladra a pianificare le sue rapine. Nel cast dei doppiatori anche: Michael Hawley e Abby Trott che prestano le voci rispettivamente a Zach e Ivy, fratelli gemelli nonché aiutanti di Carmen; Paul Nakauchi è il doppiatore del personaggio di Shadowsan / Suhara, abile spadaccino giapponese ed ex membro della VILE; Dawnn Lewis è la voce di Tamara Fraser, capo della ACME che supervisiona tutta l’organizzazione; Rafael Petardi è Chase Devineaux, un ispettore dell’Interpol francese diventato recluta ACME.