Definita da molti la vincitrice morale de L’Isola dei Famosi 2022, titolo meritatissimo per Carmen Di Pietro, che sicuramente con la sua partecipazione al reality di Canale 5 ha fatto divertire il pubblico a casa. Grinta e forza da vendere, per colei che alla sua seconda esperienza da isolana, è riuscita a portare avanti un percorso, che ancora una volta le ha dato la possibilità di conquistare l’affetto del pubblico. Una nuova sfida che l’ha vista protagonista stavolta insieme al suo primogenito Alessandro, il classico “ragazzo d’oro” cresciuto insieme alla sorella Carmelina con gli insegnamenti delle famiglie di una volta, dove la cosa più importante, come ci ricorda Carmen, è “il rispetto per gli altri”.

Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Carmen Di Pietro, con lei abbiamo parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2022, del rapporto con gli altri naufraghi, del suo amore viscerale per i suoi figli e di quello per sua madre. Con Carmen abbiamo ricordato i suoi inizi in tv, il suo primo matrimonio con il grande giornalista Sandro Paternostro e del bellissimo rapporto che oggi ha con l’ex compagno e padre dei suoi figli Giuseppe. Le chiediamo inoltre se oggi è sentimentalmente legata a qualcuno e se sarebbe pronta a una nuova storia d’amore. Lei su questo argomento ha le idee ben chiare: “Dove sono finiti gli uomini? Devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dice dove stanno io ci vado”. A quel punto la domanda sorge spontanea: Carmen andresti sul trono di Uomini e Donne? “Certo facciamo un appello a Maria De Filippi” ci dice la Di Pietro. Ecco di seguito l’intervista a Carmen Di Pietro.

Carmen Di Pietro, l’intervista esclusiva

Carmen Di Pietro, appena tornata dall’isola: che esperienza è stata e soprattutto perchè hai scelto di partecipare nuovamente?

«Sono andata perchè mi hanno proposto di farla con mio figlio Alessandro, che ha voluto farla a tutti i costi. Gli avevo anche detto che era difficile come reality, ma lui ha volto a tutti i costi partecipare. Non pensavo di resistere tutto questo tempo, un po’ per la fame, ma anche perchè pensavo che mi nominassero e mi mandavano a casa. Io non avevo capito che si andava su playa sgamada».

Tu sei stata protagonista indiscussa insieme a tuo figlio Alessandro appunto. Ti è dispiaciuto che lui non ha scelto poi non non prolungare la sua permanenza sull’isola?

«La scelta di Alessandro è stata per una buona causa, io ho appoggiato in pieno la sua scelta. Noi di notte parlavamo, gli dicevo sei sicuro di voler andare via? Lui era ed è convinto della sua scelta. Per lui gli studi sono una cosa importante e io sono fiera di lui e delle sue scelte. Certo un po’ che mi è dispiaciuto, ma rispetto e appoggio la scelta di mio figlio».

La scelta di Alessandro è stata molto apprezzata, in molti hanno parlato di un ragazzo di oggi che sceglie gli studi allo spettacolo. Quanto ti rende fiera la sua scelta?

«Mi rende molto fiera. Lui ha scelto un altro tipo di lavoro, quindi sono fiera della sua scelta. Se lui avesse scelto il mondo dello spettacolo non avrebbe abbandonato il reality. Lui vuole fare altro nella vita e, trovo giusto che faccia le sue scelte».

La prima volta nel 2004 la tua avventura è durata 14 giorni, cosa ricordi della prima e cosa di questa nuova avventura?

«Guarda neanche devo pensarci per risponderti. La prima volta che sono andata all’isola piangevo da sola, non avevo nessuno che mi consolava, mentre questa volta la mia forza è stata avere con me Alessandro. Lui mi dava la forza. Quando è andato via mi disse che dovevo continuare e che non dovevo abbandonare l’isola, mi aveva ordinato di continuare il reality. Io gli dissi: guarda che se voglio andare via vado. Lui insisteva che era un ordine che mi dava, quello di continuare il gioco. Anche dopo che è andato via mi ha dato molta forza per andare avanti».

Chi l’ha delusa e chi invece per lei è una scoperta positiva? Le è dispiaciuto non giocarsi la finalissima?

«La scoperta positiva sono stati Nicolas ed Edoardo, oggi siamo molto amici. Quelli che mi hanno delusa sono stati Clemente e Laura. Nelle prime settimane sono stata sempre in nomination, e non ho capito perchè, dicevano che eravamo i più deboli. Abbiamo superato il televoto e mi ha fatto piacere. Da una parte volevo uscire, dissi a mio figlio che almeno saremmo andati a mangiare. Il televoto ci ha salvato e quindi abbiamo fatto di tutto poi per non deludere il pubblico da casa. Io voglio molto bene a Luca, lui ha vinto la prova, non è purtroppo colpa mia che non sono andata alla finalissima. Quando sono andata al televoto con Nicolas, sapevo che ero al televoto con il vincitore, voglio bene a Luca ma Nicolas ha fatto comunque un bellissimo percorso dall’inizio».

Con chi si sentirà in futuro e chi invece cancellerà definitivamente?

«Con Edoardo, Guendalina e Nicolas siamo ormai grandi amici. Con gli altri spero si comportino meglio di come si sono comportati sull’isola. Maria Laura è una che sentirò sicuramente».

Se i tuoi figli ti dicessero che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo tramite un reality come l’Isola o il GFVip tu cosa diresti? Andresti nuovamente al GFvip con uno dei tuoi figli?

«Guarda io non ho questo tipo di problema perchè i miei figli non sanno cantare e e nemmeno ballare. Ben vengano i reality. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro e mi fa piacere averla fatta. Io non sono una mamma perfetta, nonostante ciò, credo che mio figlio sia stato molto rispettoso con gli altri. Se dovessero propormi di fare un reality con Carmelina ci andrei, perchè sono sicura che non è quello il lavoro che vorrebbero fare perchè non sanno cantare, ballare nemmeno recitare».

Sull’isola ti è mancato molto il cibo. Quale piatto hai mangiato appena tornata e cosa ti piace cucinare volentieri?

«I dolci, io mangio tantissimi dolci da quando sono tornata dall’isola. Sono appena uscita dalla radio dove lavoro. Passando davanti al bar ho visto dei Profiteroles al cioccolato buonissimi, con tanta panna, appena finisco l’intervista li vado a comprare. Cosa mi piace cucinare? Beh sicuramente la pasta. Io mangio 250 grammi di pasta al giorno. Pensa a me sull’isola cosa ho patito».

Tutti ricordiamo il tuo matrimonio con l’indimenticabile giornalista Sandro Paternostro, cosa ricordi di lui?

«Tra le tante cose, ricordo i suoi insegnamenti. Ricordo che eravamo a una cena, gli dissi, Sandro hanno parlato ancora male di me per la nostra differenza d’età, difendimi, fai qualcosa. Lui lasciò la pietanza che stava mangiando e mi disse: “Carmeluzza bedda futtitinni” che significa fregatene. Io dissi ma cosa significa? Che vuoi dire? Lui disse: un giorno capirai. Dopo anni ho capito cosa voleva dirmi Sandro ed è una cosa che oggi metto in pratica, non mi interessano più le critiche della gente. Pensa che mio figlio Alessandro si chiama così proprio per lui».

Come vi site conosciuti?

«Ci siamo incontrati la prima volta nei corridoi della Rai, lui faceva “Diritto di replica” con Fabio Fazio, io invece lavoravo con Gianni Ippoliti a Rai 3. Subito mi invitò a cena, io pensavo alle nove di sera, e lui mi fa: vienimi a prendere alle cinque con il taxi. Poi me lo presentarono come una persona importante, non potevo rifiutare un suo invito. Ogni sera cenavamo alle cinque del pomeriggio e alle sette e mezza lo accompagnavo a casa. Dopo tre mesi mi propose di andare a vivere insieme. All’inizio non è stato per me un colpo di fulmine, poi con il tempo mi sono innamorata».

La dichiarazione di matrimonio come avvenne?

«Sempre a cena, le cose importanti Sandro le diceva sempre a cena. Mi chiese di preparare i documenti. Io risposi: “per cosa?” e lui: “per il matrimonio”. “Ma di chi?” faccio io, “Il nostro”, mi disse lui».

Con il padre dei suoi figli invece in che rapporti è? Abbiamo visto che Alessandro si emoziona quando sente parlare del papà

«Oggi siamo molto amici con il mio ex compagno e padre dei miei figli. Io consiglio a chi si separa di avere il rapporto che ho io con Giuseppe. È molto presente nella vita dei suoi figli. Appena lo chiamano corre subito».

I suoi figli hanno un bel legame tra di loro e hanno fin da subito conquistato tutti: sono stati definiti “due ragazzi ben educati” È sicuramente merito suo, lo sa?

«Anche loro litigano in realtà. A me fa molto piacere quando mi dicono che i miei figli sono educati e rispettosi. Io non sono una mamma perfetta però ho insegnato ai miei figli di rispettare il prossimo».

Sull’isola abbiamo visto il legame tra Alessandro e Maria Laura. Cosa aveva che non andava bene per suo figlio?

«Maria Laura è per me una buona amica, ed è una di quelle che mi va di frequentare. Mio figlio con lei è stato sincero quando le ha detto che tra loro poteva solo esserci amicizia. Mi è piaciuto che lei ha accettato e rispettato la scelta di mio figlio».

Che mamma è oggi? Suo figlio parla di orari assurdi, è tutto vero? E che figlia è? Lei ama molto sua madre.

«È tutto vero. Quella degli orari è una cosa di Sandro, che mi abituò a mangiare così presto. Poi io vado a lavorare in radio la mattina presto, quindi vado a dormire tardi. Pensa che io non conosco il finale dei film. Con Mia mamma, io la adoro, non ego che abbiamo i nostri battibecchi, come per l’orario della cena ad esempio. Poi lei insiste che devo mangiare quello che dice lei. Mi prepara tante cose da mangiare, io le dico che mangio una sola cosa e lei mi fa: “ti sei lamentata tanto sull’isola ora non mangi?”. Lei è una che va a ballare, le piace molto, è la prima cosa per lei: il ballo e le sue amiche. Pensa che con l’isola non è potuta andare, non sai quante me ne ha dette. Io da bambina litigavo sempre con lei, metteva dei paletti, io volevo uscire e lei diceva di no, che non dovevo fare tardi la sera. La città dove abitavo da ragazza mi è stata stretta, quando mi sono diplomata, sono venuta subito a Roma».

Sull’isola per gioco ha corteggiato un po’ Luca, come stanno le cose sentimentalmente oggi per lei? È fidanzata?

«No, non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri»

Andresti a Uomini e donne per trovare un compagno?

«Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto».

Come vede il suo futuro lavorativo e personale?

«Io adesso sono impegnata come speaker radiofonica con “The Morning Show” tutte le mattine su Radio Globo, tre ore di programma a parlare con i radioascoltatori di vari argomenti, mi piace molto».

Cosa le piacerebbe fare in tv? Farebbe l’opinionista di un reality GFvip o Isola dei Famosi? Le piacerebbe ballare a Ballando con le Stelle?

«Ballando con le Stelle mi piace molto, mi metterei alla prova perchè io non so ballare e quindi potrei imparare. Mi piace di più partecipare al reality come concorrente che fare l’opinionista. Forse all’isola spagnola andrei a fare l’opinionista».