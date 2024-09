Carmen Di Pietro è tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”, il programma di imitazioni condotto da Carlo Conti in partenza su Raiuno venerdì 20 settembre. Il varietà dei record, che compie quest’anno quattordici anni, ritorna nella sua consueta formula: i partecipanti, più o meno vip, imitano cantanti nazionali e internazionali e le loro performance vengono giudicate dalla giuria composta da Alessia Marcuzzi, da Giorgio Panariello e dallo spietato Cristiano Malgioglio.

Carmen Di Pietro, intervista esclusiva alla concorrente di “Tale e Quale Show 2024”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Carmen Di Pietro. Ai nostri microfoni, in merito a questa sfida, ha dichiarato: “Mi sto mettendo davanti allo specchio come una disgraziata, e studio come una matta. Venerdì imiterò Donatella Rettore. Casa mia è invasa ormai dalle foto di questa artista. La sera mi metto a vedere i videoclip delle sue canzoni e mentre la vedo muoversi sullo schermo e cantare io cerco di emularla”.

Tra i personaggi che le piacerebbe imitare, dice, ci sono gli artisti inglesi anche se c’è un problema: “Io non parlo l’inglese e com’è nata la domanda muore là. Parlo solo l’italiano e pure mezzo napoletano perché sono di Salerno”. Carmen sa benissimo che Cristiano Malgioglio la massacrerà: “Alle critiche che mi muoverà ovviamente risponderò. Magari lo sorprenderò talmente tanto che non avrà da ridire su nulla”. Al di là dei giudizi, Carmen punta sulla leggerezza e il divertimento senza tralasciare l’impegno.

Tra coloro che non vedono l’ora di vederla in azione ci sono i figli Carmelina e Alessandro: “Alessandro ora è in Danimarca per l’Erasmus. Carmelina invece non mi è di grande supporto perché lei mi vede fare le mosse davanti lo specchio e mi corregge sempre, non le va bene mai niente”. E’ la prima volta che Carmen Di Pietro si mette alla prova in questo tipo di programma. Finora aveva partecipato infatti ai reality, in particolare all'”Isola dei Famosi” e al “Grande Fratello”.

Carmen ritiene però che la sovraesposizione nei reality non l’abbia penalizzata: “Mi sono divertita in entrambi i casi anche se certo sull’Isola ho patito la fame. Al Grande Fratello sono stata me stessa. In questo caso invece devo imitare e quindi voglio studiare al massimo, almeno io ci provo. Non so ballare, cantare, fare niente ma quando accetto una sfida do tutta me stessa”.

Nessun commento sulla nuova edizione del Grande Fratello in quanto a causa degli impegni di lavoro non è riuscita a seguirlo: “Non ho avuto tempo per ovvie ragioni perché sto qui a fare le prove fino a notte fonda. Dopo quando vado a casa mi metto nuovamente a studiare”.