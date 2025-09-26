Abbiamo raggiunto con i nostri microfoni Carmen Di Pietro, che in vista dell’imminente partenza del programma di Carlo Conti “Tale e quale show” ha condiviso con noi le sue riflessioni su questa nuova edizione. Ecco cosa ha dichiarato la celebre (e amatissima) showgirl italiana.

Carmen Di Pietro torna a Tale e quale show 2025 come ripetente

Showgirl, attrice ed ex modella, Carmen Di Pietro (all’anagrafe Carmela Tonto) tornerà anche quest’anno tra i concorrenti di Tale e quale show. Il programma condotto da Carlo Conti tornerà stasera su Rai Uno, e tra i concorrenti impegnati in un duello a colpo di note e imitazioni ci sarà di nuovo anche lei.

Carmen Di Pietro ha dichiarato ai nostri microfoni di tornare sul palco da “ripetente“, con un pizzico di esperienza in più e una preparazione tale che promette di convincere anche il personaggio più scettico della giuria: Cristiano Malgioglio.

Ma vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Carmen Di Pietro, intervista esclusiva a Superguida TV

Torni anche quest’anno a Tale e Quale Show, ti vedremo più preparata dell’anno scorso?

Beh, torno a Tale e quale show, devo prendere in mano questa situazione. Ok, allora torno a Tale Quale Show come ripetente e, come avete sentito da Carlo Conti, interpreterò una canzone in inglese Madonna con la isla bonita. Quindi questo che vuol dire? che essendo ripetente in estate io ho ripetuto, ho preso una coach addirittura che mi insegnasse l’inglese e una che mi insegnasse lo spagnolo e quindi quest’anno vi stupirò. Le scintille ci sono, poi se scintelleranno, come dico io, queste scintille non lo so, però la buona volontà ce l’ho messa. Più che imparare l’inglese e lo spagnolo che dovevo fare?

Quindi sicuramente riuscirai a convincere maggior quest’anno?

Quest’anno sicuramente riuscirò a convincere Malgioglio. Ehm, l’anno scorso ho cantato tutto in in italiano e quest’anno vedremo se canterò sempre in inglese o sempre spagnolo. Vedremo.

Senti, ma l’anno scorso qual è l’imitazione di cui sei andata più orgogliosa?

Mi sono divertita tantissimo l’anno scorso con con la Valeria Marini quando ho interpretato anche Gaia con Ciufoli, quindi Sesso e Samba e la Ricciarelli che lì mi sono pure impappinata, infatti Carlo Conti è venuto in soccorso perché il gobbo andava, sapete che noi leggiamo, no, la la canzone, il gobbo è andato per fatti suoi e quindi a un certo momento non ho acchiappato più la canzone. dico “Carlo aiuto, aiuto” e lui per fortuna è venuto in mio soccorso perché succede questo. Lì era una canzone molto difficile con la Ricciarelli, parliamoci chiaro. E adesso mi potrebbe succedere, però non succede con le canzoni in inglese perché io non essendo madrelingua e non conoscendo bene l’inglese, però ce la mettiamo tutta.

Ma c’è un artista quest’anno che ti piacerebbe imitare?

Di artisti che vorrei imitare ce ne sono tanti, poi tocca vedere se sono all’altezza di imitarli, però vi posso dire una cosa, io imiterò tutte, sono all’altezza di tutto.

Ma cosa ti ha detto Alessandro?

Allora, Alessandro parla all’inglese e quando ho cantato la canzone La isla bonita ho detto “Va bene così”. Mi ha detto non posso ripetere la parola che mi ha detto, però mi ha detto “Mamma, non ce la farai mai”, e io gli ho detto vattene in camera e non ti fare vedere. Grazie.

Senti, tu sai che c’è Barbara (D’Urso) che sta ballando, quanto sei felice del suo ritorno in TV?

Per Barbara sono molto molto felice, è inutile dire che se lo merita, no? È un personaggio amatissimo dalle persone e io amo Barbara, quindi in bocca al lupo Barbara.

Senti, mi declini una qualsiasi poesia per noi di Superguida TV?

Mi illumino di immenso? Poi non me la ricordo più. Grazie mille.