Prosegue il Trono di Carlo Pietropoli. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 13 dicembre 2019, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all’esterna del nuovo tronista con la corteggiatrice Jessica. Intanto, in studio, c’è stato anche un avvertimento per Bruna: “Non c’è chimica” le parole del ragazzo. Riusciranno i due ad andare avanti con la conoscenza? In attesa di scoprirlo, ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con tutte le immagini da ripercorrere.