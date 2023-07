Carlo Conti diventa il ‘testimonial’ del Ministero della Salute contro il caldo di questi giorni. Con le temperature che hanno superato i 40 gradi in alcune città d’Italia, il conduttore ha voluto, attraverso un video, ribadire i dieci consigli utili per fronteggiare questa ondata di calore che – stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni – non dovrebbe placarsi. Scopriamo insieme quali sono e cosa ha detto Carlo Conti agli italiani.

Carlo Conti testimonial contro il caldo: I 10 consigli

Carlo Conti è intervenuto nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1 per spiegare nel dettaglio qual è il decalogo consigliato dal Ministero della Salute contro le temperature elevate. A rischio sono i più anziani e i bambini e negli Ospedali è stato addirittura attivato un Codice calore nei Pronto Soccorso. La Rai ha deciso quindi di mandare in onda l’appello del conduttore per un’estate in sicurezza. Appello che si rifà a 10 semplici regole diffuse dal Ministero della Salute. Come spiegato da Carlo Conti:

Evitiamo quanto più è possibile di uscire di casa nelle ore più calde. Proteggiamo i bambini, gli anziani e le persone fragili. Proteggiamoci in casa e sul luogo di lavoro, rinfrescando gli ambienti e rinnovando l’aria costantemente. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e mangiamo tanta frutta fresca. Evitiamo bevande zuccherate, caffè e alcolici e seguiamo una alimentazione corretta, evitare cibi grassi e troppo sale. Preferiamo vestiti chiari, mettiamoci un cappello e protezioni solari prima di esporci al sole. Praticare eventuale esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata. Offriamo assistenza alle persone con maggiore rischio, come gli anziani che vivono da soli, persone fragili e in difficoltà. Ricordiamoci sempre di proteggere anche gli animali domestici, anche quando siamo in viaggio. Parliamo con il nostro medico se soffriamo di malattie croniche o stiamo seguendo una cura particolare.

Il Ministro Schillaci: “Grazie all’ad della Rai, Roberto Sergio, e a Carlo Conti per il contributo a diffondere le raccomandazioni del Ministero della Salute ai cittadini per difendersi dall’ondata di calore”.#ProteggiamocidalCaldo

👉https://t.co/Mwjz900b2H@Raiofficialnews pic.twitter.com/rP7w49P3zT — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) July 17, 2023

La campagna ‘Proteggiamoci dal caldo’

Il Ministero della Salute ha diffuso alcuni dati relativi ai decessi per temperature elevate nel 2022. In Italia, il sistema nazionale di sorveglianza ha registrato un incremento complessivo della mortalità del 15% (+ 5.635 decessi) rispetto alla media (2015-2019). Per questo si è voluto scegliere alcuni personaggi dello spettacolo per diffondere le 10 regole contro il caldo. Stesso messaggio che vanno in onda anche su Mediaset con appelli costanti alla popolazione.