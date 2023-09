Abbiamo intervistato in esclusiva per voi Carlo Conti. Il conduttore di Tale e Quale Show, che prenderà il via su Rai 1 venerdì 22 settembre, ci ha raccontato cosa pensa della nuova edizione del programma e del successo che continua ad avere sull’ammiraglia Rai. I marchi di fabbrica dello show? Leggerezza, divertimento e buona musica, ma soprattutto la possibilità di riunire davanti al piccolo schermo tutta la famiglia e di coinvolgere sia grandi che piccini. Tra i protagonisti di questa edizione di Tale e Quale Show vi saranno dodici talentuosi concorrenti che si esibiranno negli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. A contendersi la vittoria finale saranno per l’appunto: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Immancabili, poi, nel ruolo dei ‘ripetenti’: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. In giuria? Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Intervista a Carlo Conti

Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione di Tale e Quale Show?

Spero anche quest’anno: leggerezza, divertimento, buona musica e tante risate.

Quale è il successo di questo programma che continua ad accattivare il pubblico e ad essere un marchio di garanzia per la Rai?

Credo che sia perché cerchiamo di tenerlo al passo con i tempi e che sia un programma che possa andar bene per tutta la famiglia. Facciamo Mr Rain o Lazza e poi Edith Piaf o Cristiano De Andrè nello stesso programma, quindi mette tutti d’accordo. Questa è una cifra e una caratteristica di Tale e Quale. Poi ci sono la leggerezza e il divertimento.

Ho notato che quest’anno nel cast ci sono molti concorrenti di reality e ci sono state ovviamente anche critiche. Credi che questa scelta possa avere una ripercussione sugli ascolti?

No. Credo che sia come tutti gli altri anni. Se su Maria Teresa Ruta o su Pamela Prati si pensa che siano solo protagoniste di un reality si sbagli, credo che abbiano fatto tante altre cose nella loro carriera. Sono dei nomi tali che non sono certo rappresentanti di un reality.

Ci sarà anche Tali e Quali dopo Tale e Quale Show?

Sì, sì. Mi pare che il 17 dicembre faremo uno speciale per chiudere Telethon che sarà intitolato Natale e Quale poi come sempre a gennaio faremo Tali e Quali con le persone normali. Se quindi c’è qualcuno che ci sente e legge e pensa di essere uguale a Battisti o a Mina o a Celentano, inizi pure a iscriversi.

In conferenza stampa hai nominato Gerry Scotti. Si parla di lui come prossimo co-conduttore di Sanremo e sarebbe il coronamento della sua carriera…

Gerry è mio grande amico e sarebbe perfetto insieme ad Amadeus. Non ha bisogno di presentazioni Gerry. E’ un fuoriclasse.

Il video integrale