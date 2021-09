Sono giorni difficili per la produzione di Star in the Star di Canale5. Dopo l’accusa di plagio e l’interrogazione della Vigilanza Rai circa la somiglianza al programma di Rai1, il Cantante Mascherato, ci pensa Carlo Canti a placare gli animi. Ecco cosa ha detto il conduttore a proposito della vicenda.

Le parole di Carlo Conti sulle polemiche riguardanti Star in the Star

Infatti, il conduttore per eccellenza di Rai1 ha dichiarato alle pagine di DiPiù Tv:

“Penso che siano polemiche inutili. Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati. E sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile”

Il 17 settembre, in opposizione alla nuova edizione del Gf Vip 6, ritorna Tale e Quale. Il cast di quest’anno vede tra i più amati e candidati alla vittoria, almeno sulla carta, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello dei The Jackal ma potrebbero sorprenderci le capacità di Dennis Fantina e Stefania Orlando. L’appuntamento, come ogni anno, è su Rai1 intorno alle 21:00 dopo i Soliti Ignoti di Amadeus.

Carlo Conti, da sempre moderato e razionale, in questo modo non alimenta le polemiche che vedono in discussione non solo il programma Star in the Star ma anche la sua padrona di casa, Ilary Blasi che però, per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Non una parola, in attesa dei provvedimenti sia positivi sia negativi. Intanto, è confermata la giuria di Star in the Star composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.