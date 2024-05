La Rai ha ufficializzato: Carlo Conti è il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025. Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo dopo cinque anni da record con il tandem Amadeus-Fiorello è pronto a ripartire da un volto “storico” volti mamma Rai.

Carlo Conti a Sanremo 2025: “decisione unanime dei vertici Rai”

L’arrivo di Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025 è stato voluto con “decisione unanime dei vertici Rai” come si legge nel comunicato diramato dall’azienda di Viale Mazzini ai media. Il conduttore di tantissimi programmi di successo sarà il volto del Festival di Sanremo post Amadeus per un biennio: edizioni 2025 e 2026. Proprio Conti nel giorno dopo l’annuncio ha rilasciato una dichiarazione al TG1 annunciando che ci saranno delle novità:

«Se cambierò qualcosa nel regolamento? Forse sì qualcosa sì, vedremo. Ci sto pensando e ragionando sopra. Quindi qualche novità ci sarà. Ma Sanremo resta sempre Sanremo! Ora iniziamo a metterci al lavoro con serenità e tranquillità e leggerezza. Anticiparvi qualcosa? Non lo so neanche io».

Dopo l’annuncio del ritorno di Carlo Conti a Sanremo a 10 anni esatti dalla sua ultima condizioni, il conduttore ha rivelato di essere stato travolto da messaggi di amici e colleghi:

«Oggi ho ricevuto più messaggi di quando è nato mio figlio, fa piacere. Se sono cambiato dalla mia prima conduzione di Sanremo? Si sono invecchiato, ma resta la voglia di fare musica, di fare festa della musica di tenere alto grande il nome di Sanremo, come ha cercato di fare quei tre anni come nei due anni successivi come ha fatto alla grande Baglioni e alla grandissima Amadeus nei suoi cinque anni. Quindi cercare di continuare così questa grande appuntamento questa grande kermesse che è una festa della musica italiana».

Carlo Conti torna al Festival di Sanremo 2025 dopo Amadeus

«Dopo Amadeus, nessuna ansia» con queste parole Carlo Conti ai microfoni di RTL 102.5 ha parlato del suo ritorno al Teatro Ariston di Sanremo. «Sono a un punto della mia carriera in cui non devo dimostrare niente, né a me stesso, né al pubblico, né all’azienda. Se farò meno di Amadeus non importa, non è solo una questione di share; cercherò di fare un buon prodotto e un buon servizio alla discografia, questa è la cosa importante. Non è importante se farò meno in termini di share, altrimenti dopo i grandi festival di Baudo avremmo dovuto chiudere Sanremo. Amadeus ha fatto un grandissimo lavoro, straordinario, crescendo di anno in anno sia dal punto di vista musicale che di ascolti. Io cercherò di continuare quel lavoro» – ha detto Conti.

Parlando del suo Sanremo ha anticipato: «la musica come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv».

Infine ha spiegato perché ha accettato la proposta della Rai:

«Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda, dall’amministratore delegato al direttore generale al direttore intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo. Per i prossimi due anni sarò il direttore artistico, peraltro è anche anche un bel modo di festeggiare miei primi 40 anni di Rai, il primo contratto risale a giugno 1985».

Intanto è già partito il toto cast di Big e cantanti di Sanremo 2025. Chi ci sarà?