Alla presentazione dei Palinsesti Rai 2024-2025 abbiamo incontrato Carlo Conti, uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva e abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui. Ecco cosa ci ha detto. Conti ha raccolto il testimone di Amadeus e spetterà a lui organizzare e condurre Sanremo 2025. Oltre a questo proseguirà con i programmi che lo hanno reso celebre su Rai 1 dividendosi tra Tale e Quale e Lo Zecchino d’Oro.

Carlo Conti: l’intervista esclusiva ai Palinsesti Rai 2024-2025

Carlo, coma sta andando?

Mi pare bene. Ora spero di andare un po’ al mare ad abbronzarmi perché come vedete sono un po’ bianchiccio rispetto al mio standard naturale.

Rispetto all’anno scorso questa è una estate diversa?

Mi rilasso molto di più e ascolto più musica, molta più musica, questo sì. A differenza degli altri anni mi capita stranamente di ascoltare tanta musica italiana. Nuova, tanta … ! Sperando di scegliere bene

Parlavi prima del compleanno di Matteo, quanti ne compie quest’anno a febbraio?

Dieci, no quest’anno 11. Infatti ringrazio perché è stato spostato di una settimana il Festival perché mio figlio è nato l’8 febbraio. Avrei dovuto fare la Finale di Sanremo l’8 febbraio e mi pareva brutto non festeggiare quindi abbiamo dovuto spostare di una settimana il Festival per questo. Bisogna sempre vedere il lato positivo!”.

Josè aveva dato una mano al padre, Matteo …

No, no, ancora è piccolo. Ha 10 anni. Se a 10 anni mette bocca … (ride)

Che gusti ha?

Adora pescare. Ah chiedevi gusti musicali? Non lo so. Un po di tutto, come tutti i ragazzini. Qualche sera fa l’ho portato a Lucca a sentire il concerto di Rod Stewart e l’ha apprezzato. In Da Ya Think I’m Sexy è salito sulla sedia e ha cantato con me”.

Tale e Quale Show: le novità di quest’edizione

Carlo ieri hai anticipato i nomi dei concorrenti di Tale e Quale Show e mi sembra che quest’anno tu abbia puntato più sulla qualità. Non ci sono concorrenti di reality. Che scelta è stata fatta?

Aspetta a guarda il programma e ti accorgerai che la qualità … (ride). No. C’è un po’ di tutto. Come sempre abbiamo cercato di fare un cast variegato con qualche nome nuovo che come sempre avrà modo di mettersi in evidenza perché molto bravo, e qualche nome conosciuto che magari ci farà più divertire. E’ un equilibrio che va trovato. E’ un collage che si cerca di fare nel modo migliore. E’ sempre più difficile fare il cast di Tale e Quale!

Al posto di Loretta ci sarà Alessia Marcuzzi?

No in realtà ci sono questi due: uno variabile, perché Loretta non poteva essere sostituita con uno solo, va sostituita almeno con due, quindi uno variabile che si alternerà di settimana in settimana e la fantastica Alessia Marcuzzi fissa.

Cirilli e Paolantoni torneranno?

Paolantoni farà Ballando con le Stelle. Cirilli avrà uno spettacolo teatrale molto bello ed itinerante e quindi non ci saranno, ma ci saranno sicuramente altri momenti divertenti.

Oggi l’amministratore delegato ha detto che non ha nulla di invidiare a nessuno perché ha più di 100 talenti. Ti ha definito il Capitano di questa squadra. Tu ti senti che la tua squadra è la più forte che ci sia?

Intanto mi dispiace che sono il Capitano perché vuol dire che sono anche il più vecchio. E mi fa girare abbastanza le scatole. Sono tutte squadre forti. E’ un bel campionato. Ma noi non lo viviamo come un campionato, ma con la leggerezza di fare spettacolo e di divertire il pubblico

Il video con l’intervista integrale