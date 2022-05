Carlo Conti e Fiorella Mannoia conducono una serata dedicata al grande Lucio Dalla, scomparso nel 2012. A 10 anni dalla sua morte, alcuni suoi colleghi lo ricordano cantando alcune delle sue canzoni più belle in uno spettacolo che si intitola “DallArenaLucio”. Scopriamo qualche dettaglio in più, sulla data di messa in onda e gli ospiti che vi prendono parte.

“DallArenaLucio” una serata dedicata a Lucio Dalla con Carlo Conti e Fiorella Mannoia: ecco quando in tv

Segnate in agenda il prossimo venerdì 3 giugno 2022 su Rai1, perché dall’Arena di Verona ci sarà una bellissima serata di musica dedicata a Lucio Dalla scomparso ormai da 10 anni.

Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, il prossimo 3 giugno, andrà in onda uno speciale intitolato “ DallArenaLucio”, co-prodotto da Ballandi e Friends&Partners, dedicato a Lucio Dalla a dieci anni dalla morte. Conduttori della serata, l’amatissimo presentatore toscano Carlo Conti e la bravissima Fiorella Mannoia. Conti Raggiunto da Sorrisi fa sapere:

«Non sarà una commemorazione ma una grande festa dove una serie di cantanti staranno insieme per raccontarci il loro Dalla e interpretare un suo successo» anticipa Conti. «Sarà un evento unico, perché non è stato semplice radunare così tanti artisti».

“DallArenaLucio”: chi sono gli ospiti della serata? Ecco i nomi

Ma chi sono gli ospiti che vedremo all’Arena e che renderanno omaggio al grandissimo Lucio Dalla? Vi forniamo i nomi (non in ordine di apparizione).

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Marco Mengoni,

Alessandra Amoroso,

Francesco Gabbani,

Fabrizio Moro,

Arisa,

Noemi,

Ermal Meta,

Marco Masini,

Tosca,

Ron,

Gaetano Curreri degli Stadio,

Samuele Bersani,

Luca Carboni,

Tommaso Paradiso,

Brunori Sas,

La Rappresentante di Lista,

Il Volo,

Gigi D’Alessio,

Pierdavide Carone,

Ornella Vanoni.

Insomma una bella serata all’insegna della buona musica con tanti ospiti meravigliosi.

Alcuni colleghi di Lucio Dalla lo ricordano così…

Sempre da Sorrisi, moti dei cantanti che prenderanno parte alla serata, hanno dedicato un pensiero a Lucio. Ve ne riportiamo qualcuno. Per Gigi D’Alessio la sua perdita ha lasciato un vuoto:

«Di Lucio manca tutto: l’uomo e l’artista. Un essere umano immenso che per me era una persona di famiglia. Lui è stato fra i primi a incoraggiarmi agli inizi della mia carriera e il suo amore sviscerato per Napoli ci ha ancora più affratellato».

Chi è stato tanto al suo fianco è Ron: «Abbiamo scritto belle canzoni insieme, io facevo la musica e lui ci metteva le parole sopra. Lui in studio era talmente convinto di quello che proponeva che era praticamente impossibile opporsi. Finiva sempre con una risata e una tagliatella sui colli bolognesi».

Anche Samuele Bersani lo conosceva davvero bene: «Ho avuto la fortuna di averlo come amico per vent’anni e con i miei occhi ho visto la grandezza della sua immaginazione. Non ho mai incontrato una persona così curiosa degli altri»