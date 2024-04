Carlo Conti sull’addio di Amadeus alla Rai: “Ha fatto la scelta giusta per lui”

Carlo Conti ha detto la sua sull’addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore di ‘Tale e Quale Show’ e ‘I Migliori anni’, ha commentato la notizia del mancato rinnovo del contratto di Amadeus con l’emittente pubblica. Vediamo insieme cosa ha detto.

Carlo Conti saluta il collega Amadeus che lascia la Rai

È previsto per le prossime ore il comunicato ufficiale di Viale Mazzini sull’addio di Amadeus. Il presentatore, il cui contratto era in scadenza ad agosto, ha deciso di non continuare il suo percorso lavorativo con la Rai. Dopo aver ridato nuova linfa ad ‘Affari tuoi’ e aver diretto e condotto cinque Festival di Sanremo, Amadeus è pronto per lanciarsi in una nuova avventura.

Uno dei primi a commentare la sua scelta è stato l’amico e collega Carlo Conti che è stato intervistato dall’agenzia di stampa LaPresse. Queste le sue parole che confermano il divorzio tra Amadeus e la Rai:

“Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui. Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte“.

Amadeus dovrebbe passare al gruppo Warner Bros.Discovery e diventare il conduttore di punta de il Nove insieme a Fabio Fazio. Per lui è previsto un contratto di 4 anni a 100 milioni di euro.

Chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo?

Intanto si fanno sempre più intense le voci sui possibili sostituti di Amadeus. Nei giorni scorsi, Carlo Conti aveva risposto ad una domanda diretta su una sua candidatura a presentatore del prossimo Festival di Sanremo: “Se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta”. Parole che avevano fatto capire che la proposta per essere il nuovo direttore artistico e conduttore della kermesse musicale gli era arrivata.

A Stefano De Martino invece potrebbe andare la conduzione di ‘Affari Tuoi’ se il programma dovesse rimanere in Rai. Il toto nomi del post Amadeus è già iniziato.