Dopo l’uscita nelle sale cinematografiche per tre giorni dall’8 al 10 novembre 2021, il film “Carla”, con protagonista Alessandra Mastronardi, che racconta la vita della grande ballerina Carla Fracci, è pronto a farci vivere grandi emozioni stando comodamente seduti nel salotto di casa nostra. La Rai, infatti, manderà in onda il film biografico sulla vita della grande étoile il prossimo mese di dicembre. Vediamo quando sarà trasmesso in TV.

Carla, film con Alessandra Mastronardi: dove e quando in tv la “vita” di Carla Fracci

“Carla” è un film biografico del 2021 diretto dal regista Emanuele Imbucci e liberamente ispirato all’autobiografia “Passo dopo passo – La mia storia” della celebre ballerina Carla Fracci. La Rai manderà in onda il film in prima serata su Rai1 domenica 5 dicembre 2021 alle ore 21.25.

Dove è stato girato il film, coreografo e controfigure

Il film è stato realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti oltre a quella della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei. Le riprese hanno avuto luogo in diverse città italiane tra cui Roma, Orvieto e ovviamente Milano. Per la prima volta, sono state fatte delle riprese anche all’interno del Teatro alla Scala.

La coreografia è stata curata dal coreografo Paul Chalmer. Le controfigure nelle parti danzate sono: Susanna Salvi per Alessandra Mastronardi (Carla Fracci), Giacomo Castellana per Léo Dussolier (Rudolf Nureyev) e Silvia Fanfani per Paola Calliari (Ginevra Andegari).

Carla: cast e personaggi interpretati

Chi sono i personaggi chiave di questo film e da chi vengono interpretati? Ecco i nomi degli attori che compongono il cast artistico con accanto i ruoli interpretati nel film che racconta la vita di Carla Fracci.

Alessandra Mastronardi: Carla Fracci

Stefano Rossi Giordani: Beppe Menegatti

Paola Calliari: Ginevra Andegari

Euridice Axen: Esmee Bulnès

Léo Dussollier: Rudolf Nureyev

Valentina Romani: Anita Spelta

Maurizio Donadoni: Antonio Ghiringhelli

Maria Amelia Monti: Santina Fracci

Pietro Ragusa: Luigi Fracci

Elena Cotta: nonna di Carla

Gabriele Rossi: Mario Pistoni

Lorenzo Lavia: Luchino Visconti

Paola Lavini: Maria Callas

Elisabetta De Palo: signora alla balera

Claudia Coli: De Calboli

Patrizia La Fonte: Biki

David Paryla: Robert

Alan Cappelli Goetz: Erik Bruhn

Mauro Marino: custode Grassi

Alessandra De Pascalis: Erica

Elisa Proietti: Carla da bambina

Carla, il film biografico su Carla Fracci: il video trailer