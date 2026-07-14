Capri torna a incontrare i protagonisti della musica italiana. Dal 15 al 17 luglio 2026 l’isola azzurra ospiterà la seconda edizione dei Capri Music Awards, la manifestazione nata dalla collaborazione tra la Città di Capri e Golden Boys.

Tre giornate dedicate alla musica, ai giovani talenti e alla valorizzazione del territorio, con una grande serata conclusiva nella storica Certosa di San Giacomo, uno dei luoghi più suggestivi e riconoscibili dell’isola.

Il cast completo dell’edizione 2026 comprende Malika Ayane, Ditonellapiaga, Nicolò Filippucci, Samurai Jay, LDA e AKA 7even. A guidare la serata finale saranno Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Devitiis.

Capri Music Awards 2026, il cast completo

La line-up della seconda edizione dei Capri Music Awards riunisce artisti appartenenti a generazioni e percorsi musicali differenti.

Ai nomi di Samurai Jay, LDA e AKA 7even, già annunciati nelle scorse settimane, si aggiungono ufficialmente:

Malika Ayane;

Ditonellapiaga;

Nicolò Filippucci.

I sei artisti saranno protagonisti della serata evento in programma venerdì 17 luglio 2026, a partire dalle ore 21.00, presso la Certosa di San Giacomo.

Malika Ayane porterà sul palco la sua eleganza interpretativa e una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Ditonellapiaga rappresenterà invece una delle personalità più originali e interessanti della nuova scena pop, mentre Nicolò Filippucci sarà tra i giovani protagonisti dell’appuntamento caprese.

A completare il cast saranno Samurai Jay e il duo formato da LDA e AKA 7even, artisti legati alla nuova generazione della musica italiana.

Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Devitiis conducono la serata finale

A presentare il Capri Music Awards 2026 saranno Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Devitiis.

Elisabetta Gregoraci torna sull’isola dopo aver già partecipato con successo alla prima edizione della manifestazione. Per Niccolò De Devitiis si tratta invece del debutto alla conduzione dell’evento.

I due accompagneranno il pubblico durante le esibizioni, le premiazioni e i diversi momenti previsti nella serata conclusiva del 17 luglio.

Il programma del Capri Music Awards 2026

Il Capri Music Awards non sarà soltanto un concerto, ma una manifestazione articolata in tre giornate.

15 luglio: la finale del Capri Young Awards

Il festival inizierà mercoledì 15 luglio con il Capri Young Awards, il contest dedicato agli artisti emergenti under 30.

La finale si svolgerà dalle 15.00 alle 19.00 presso l’Auditorium del Centro Congressi della Città di Capri. I concorrenti saranno valutati da una giuria composta dal maestro Francesco “Kekko” D’Alessio e da Sottomarino, produttore noto anche per il suo lavoro con Geolier.

Il vincitore avrà la possibilità di esibirsi sul palco della serata conclusiva dei Capri Music Awards, accanto agli artisti presenti nel cast. Riceverà inoltre un contributo economico messo a disposizione dalla SIAE.

L’iniziativa conferma l’obiettivo del progetto: offrire ai giovani talenti una vetrina nazionale e un’occasione concreta per presentare la propria musica.

16 luglio: conferenza stampa e cocktail party

Giovedì 16 luglio, alle ore 18.30, la Sala Donna Lucia del Grand Hotel Quisisana ospiterà la conferenza stampa ufficiale della manifestazione.

Sarà un momento di incontro tra organizzatori, istituzioni, artisti e rappresentanti della stampa, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Devitiis.

Alla conferenza seguirà, dalle 19.30 alle 21.30, il cocktail party. Il programma ufficiale prevede inoltre, a mezzanotte, una serata speciale all’Anema e Core con Gianluigi Lembo.

17 luglio: il concerto alla Certosa di San Giacomo

Il momento più atteso arriverà venerdì 17 luglio, quando la Certosa di San Giacomo accoglierà il concerto e le premiazioni dei Capri Music Awards 2026.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00 e vedrà alternarsi sul palco Malika Ayane, Ditonellapiaga, Nicolò Filippucci, Samurai Jay, LDA e AKA 7even, oltre al vincitore del Capri Young Awards.

Dopo il concerto è previsto un after-show, dalla mezzanotte alle 2.00, presso “Casa Tua” all’Hotel La Palma.

Come partecipare al Capri Music Awards 2026

La serata conclusiva alla Certosa di San Giacomo sarà accessibile soltanto su invito personale, con donazione volontaria. Il concerto avrà infatti anche una finalità benefica, sostenendo le attività delle associazioni di volontariato sociale del territorio.

I posti disponibili sono limitati e l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento. Per prenotazioni, inviti ed eventuali aggiornamenti è necessario consultare il sito e i canali ufficiali dei Capri Music Awards.

Musica e cultura nel cuore dell’isola di Capri

Nato dalla collaborazione tra Golden Boys e la Città di Capri, il Capri Music Awards punta a diventare uno degli appuntamenti musicali di riferimento dell’estate italiana.

La manifestazione unisce artisti affermati e nuove voci, utilizzando la musica come strumento per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell’isola.

Dopo il debutto della prima edizione, il festival torna con un programma più articolato e con l’obiettivo di rafforzare il legame tra spettacolo e territorio. La Certosa di San Giacomo diventerà così il punto d’incontro tra il passato di Capri e il futuro della musica italiana.

Capri Music Awards 2026: date, luogo e artisti

Il Capri Music Awards 2026 si svolgerà dal 15 al 17 luglio nella Città di Capri. La serata finale è fissata per venerdì 17 luglio, alle ore 21.00, presso la Certosa di San Giacomo.

Il cast completo è formato da Malika Ayane, Ditonellapiaga, Nicolò Filippucci, Samurai Jay, LDA e AKA 7even. Alla conduzione ci saranno Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Devitiis