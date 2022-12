Se su Rai1 ci sarà Amadeus a traghettarci nel 2023, con “L’anno che Verrà”, sull’ammiraglia Mediaset ritroveremo Federica Panicucci, sempre splendida con la serata musicale “Capodanno In Musica”. Il grande evento musicale di canale 5 saluterà il 2022, accogliendo il nuovo anno. Chi sono gli artisti che si esibiranno sul palco? Seguiteci nella lettura e ve lo diremo.

Capodanno in Musica, il grande evento di Canale 5: cast, scaletta e ospiti

Sabato 31 dicembre in prime time su canale 5 andrà in onda Capodanno in Musica con Federica Panicucci. Una lunghissima serata all’insegna della musica che accompagnerà il pubblico di canale 5 nel nuovo anno, il 2023.

Capodanno In Musica 2023: ecco il cast della serata su canale 5. Chi sono i cantanti che saliranno sul palco?

Quest’anno l’evento si svolgerà a Genova, in Piazza De Ferrari. Subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà inizio la serata musicale di canale 5. Ecco gli ospiti (non in ordine di uscita):

Annalisa,

Baby K,

Riccardo Fogli,

Riki,

Roby Facchinetti,

Rocco Hunt,

Sergio Sylvestre,

Blind,

Erwin,

Anna Tatangelo,

Fausto Leali,

Follya (ex Dear Jack)

Gemelli DiVersi,

GionnyScandal,

Luigi Strangis,

Mamacita,

Ivana Spagna,

Patty Pravo,

Fabio Rovazzi,

The Kolors,

Tra gli ospiti in scaletta, anche Gigi D’Alessio.

Capodanno in Musica: alcuni ragazzi di Amici ospiti della serata

Tra i presenti all’evento anche alcuni ragazzi di Amici di questa edizione ancora in corso. Ovvero, Angelina: cantante, neo acquisto del programma – entrata con una sfida – nonché figlia del compianto Mango. Ed inoltre, Cricca, altro cantante e la Ballerina Rita.

I tre ragazzi hanno vinto delle gare all’ interno del programma, arrivando nei primi posti e il loro premio è stato quello di esibirsi all’evento musicale di canale 5.

I collegamenti con le altre piazze a Capodanno in Musica

Come da tradizione, dalla piazza principale dove si svolge l’evento ci si collegherà con altre piazze italiane. In questo modo potremo assistere alle performance di Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio dalle piazze di Bari e Matera.